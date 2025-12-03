विज्ञापन
सोने से पहले की ये छोटी-छोटी गलतियां, आपके दिमाग को चुपचाप कर रही है बूढ़ा! सोचने समझने की क्षमता पर बड़ा असर

How to Keep Your Brain Young: हमारा दिमाग छोटी-छोटी आदतों से प्रभावित होता है. रात में सोने से पहले आप जो भी चीजें करते हैं उनका सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है. आइए जानते हैं कौन सी वे आदतें.

What Habits Age The Brain?: ब्रेन को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए छोड़ दें ये आदतें.

What Habits Age The Brain?: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम पूरे दिन दिमाग का इस्तेमाल करते हैं. काम, सोशल मीडिया, फोन कॉल, मीटिंग्स और भागदौड़ के बीच हमारा ब्रेन कभी आराम नहीं कर पाता. दिन के अंत में जब सोने का समय आता है, तब असली मौका होता है कि दिमाग खुद को रिपेयर करे, नई यादों को सेट करे और पुरानी थकान को मिटाए. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले की हमारी छोटी-छोटी आदतें चुपचाप हमारे दिमाग की उम्र बढ़ा रही हैं? यानी बिना बताए आपका ब्रेन बूढ़ा हो रहा है! और इसका असर आपकी याददाश्त, सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की ताकत और मानसिक ऊर्जा पर पड़ता है.

क्यों होती हैं ये गलतियां इतनी खतरनाक?

सोते समय हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह अपनी फाइलें रीसेट करता है. अगर नींद से पहले दिमाग को आराम नहीं मिलता और हम गलत आदतों से उसे लगातार एक्टिव रखते हैं, तो दिमाग डैमेज होने लगता है. धीरे-धीरे ये नुकसान इतना बढ़ जाता है कि हम भूलने लगते हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, लाइफ में फोकस खत्म होने लगता है और उम्र से पहले ही ब्रेन एजिंग शुरू हो जाती है.

चलिए जानते हैं वो छोटी-छोटी आदतें, जो दिमाग को बूढ़ा बना रही हैं

1. सोने से पहले मोबाइल चलाना

कई लोग रात में घंटों फोन चलाते हैं. सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो और चैट ये सब दिमाग को आराम देने की बजाय उसे और ज्यादा एक्टिव कर देते हैं. ब्लू लाइट दिमाग को सिग्नल देती है कि दिन अभी खत्म नहीं हुआ. इससे नींद लेट होती है और ब्रेन को रिपेयर का समय नहीं मिलता.

2. भारी भोजन या मीठा खाना

रात में भारी खाना खाने से पाचन तंत्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे ब्लड फ्लो पाचन में लग जाता है और दिमाग को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता. मीठा खाने से इंसुलिन अचानक बढ़ जाता है, जिससे दिमाग की सेल्स पर प्रेशर पड़ता है और याददाश्त धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है.

Photo Credit: Unsplash

3. टेंशन लेकर सोना

बहुत से लोग रात को बिस्तर पर लेटकर दिन की परेशानियों को दोबारा जीते हैं. तनाव (Stress Hormone Cortisol) दिमाग के न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है और ब्रेन एजिंग तेज कर देता है.

4. देर रात तक जागना

नींद ब्रेन के लिए फ्यूल की तरह है. देर तक जागना दिमाग की एनर्जी खत्म कर देता है जिससे सोचने-समझने की क्षमता कम होने लगती है. लगातार 6 घंटे से कम नींद लेने वालों में मानसिक उम्र तेजी से बढ़ती पाई गई है.

5. बेमतलब स्क्रीन की आवाजें और नोटिफिकेशन

सोने के समय भी फोन का पिंग, टीवी की आवाज या लैपटॉप की लाइट दिमाग को एक्टिव रखती है. इससे दिमाग गहरी नींद में नहीं जा पाता और ब्रेन रिपेयर अधूरा रह जाता है.

अपने दिमाग को बूढ़ा होने से कैसे बचाएं? | How to Prevent Your Brain From Aging?

  • सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप बंद कर दें.
  • हल्का और टहलने के बाद का भोजन करें.
  • तनाव कम करने के लिए 5 मिनट गहरी सांस लें.
  • रोज एक ही समय पर सोने की आदत डालें.
  • कमरे को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें.

दिमाग बूढ़ा उम्र से नहीं, आदतों से होता है. अगर आपने सोने से पहले की ये गलतियां ठीक कर लीं, तो आपका दिमाग सालों तक तेज, रचनात्मक और युवा बना रह सकता है. ध्यान रहें नींद सिर्फ आराम नहीं, दिमाग की सबसे बड़ी दवा है!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

