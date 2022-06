Period problems: मेनोरेजिया के साथ, आपका ब्लड फ्लो भारी होता है.

खास बातें मेनोरेजिया के साथ, आपका ब्लड फ्लो इतना भारी होता है

कम से कम पूरे दिन के लिए हर एक घंटे अपना टैम्पॉन या पैड बदलना होता है.

क्रैम्स इतने तेज होते हैं कि वे सामान्य गतिविधियां करने से रोक सकते हैं.

Why is my period so painful? पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग (Heavy periods) होती है, कुछ मामलों में ये असामान्य ब्लीडिंग मेनोरेजिया (Menorrhagia) हो सकती है. मेनोरेजिया असामान्य रूप से हैवी या लंबे पीरियड्स (Abnormal Menstruation (Periods) के लिए एक मेडिकल टर्म है. कई महिलाओं को मासिक धर्म होने पर हैवी फ्लो और ऐंठन महसूस होती है. मेनोरेजिया के साथ, आपका ब्लड फ्लो (Blood Flow) इतना भारी (heavy blood flow) होता है कि आपको कम से कम पूरे दिन के लिए हर एक घंटे अपना टैम्पॉन या पैड बदलना होता है. आपको क्रैम्स (Period Cramps) भी इतनी तेज होते हैं कि वे आपको अपनी सामान्य गतिविधियां करने से रोकते हैं.

क्या है मेनोरेजिया के लक्षण- What Is Menorrhagia?