गले में हो रही है खराश और चुभन? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया मिनटों में आराम पाने का असरदार नुस्खा

How to cure cold and cough in Ayurveda: आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने एक खास तरीका बताया है, जो बिना किसी साइड-इफेक्ट के गले में खराश, दुखन और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

गले में हो रही है खराश और चुभन? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया मिनटों में आराम पाने का असरदार नुस्खा
गले में खराश, दुखन और सर्दी-जुकाम से कैसे पाएं राहत?

Best Remedy for Cold and Cough: इन दिनों कई लोग गले में खराश, दुखन और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. मौसम में बदलाव इसका अहम कारण है. अब, राहत पाने के लिए लोग तुरंत दवा की ओर भागते हैं. हालांकि, आप चाहें तो कुछ नेचुरल तरीकों से भी गले की चुभन, दर्द या सर्दी-जुकाम से राहत पा सकते हैं. इसी कड़ी में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने एक खास तरीका बताया है, जो बिना किसी साइड-इफेक्ट के तुरंत राहत दिला सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे पाएं राहत?

इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट अजवाइन पोटली बनाने की सलाह देती हैं. वे बताती हैं, अजवाइन को नेचुरल डिकंजेस्टेंट कहा जाता है. ये नाक बंद होने, गले की खराश या सीने में जमाव जैसी समस्या में बहुत फायदेमंद होती है.

कैसे बनाएं अजवाइन पोटली?
  • इसके लिए 2 चम्मच अजवाइन लें.
  • इसे हल्की आंच पर 1–2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करें.
  • अब, इसे एक साफ कॉटन कपड़े में बांधकर पोटली बना लें.
इस्तेमाल का तरीका
  • न्यूट्रिशनिस्ट तैयार पोटली को नाक के पास लाकर हल्की भाप लेने की सलाह देती हैं.
  • हल्की गर्म पोटली को धीरे-धीरे नाक, गले, छाती और सिर (क्राउन चक्र) पर लगाएं.
  • सोने से पहले इसका इस्तेमाल करने से सबसे ज्यादा फायदा होता है. इससे शरीर रिलैक्स हो जाता है और नींद भी गहरी आती है.
अजवाइन क्यों है खास?

श्वेता शाह बताती हैं, अजवाइन में नेचुरल हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. यह बंद नाक को खोलती है, सीने में जमा बलगम और कंजेशन कम करती है, साथ ही सिरदर्द और गले की खराश से भी राहत देती है.

ऐसे में अगर आपके गले में खराश है, नाक बंद है या सीने में भारीपन महसूस हो रहा है, तो दवा लेने से पहले आप इस आसान नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, इससे आपको एक ही बार में कमाल का असर देखने को मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

