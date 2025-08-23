Bharti Singh को हुआ यूरिन इंफेक्शन तो बिना दवाई खाए इस तरह किया ठीक, शेयर किए मूत्र संक्रमण दूर करने के देसी नुस्खे

Urine Infection Treatment: महिलाओं को अक्सर ही यूरिन इंफेक्शन यानी मूत्र संक्रमण हो जाता है. यह इंफेक्शन यूरेथरा में बैक्टीरिया जाने से होता है जोकि मूत्राशय तक पहुंचने पर और ज्यादा बढ़ जाता है. यूरिन इंफेक्शन होने पर पेशाब करने में जलन महसूस होने लगती है, पेशाब में झाग बनने लगता है या फिर पेशाब से तेज दुर्गंध आने लगती है. यूरिन इंफेक्शन होने पर एंटीबायोटिक दवाइयां खाने के लिए दी जाती हैं. लेकिन, कोमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने बताया कि जब उन्हें यूरिन इंफेक्शन हुआ था तो उन्होंने किसी तरह की दवाइयां नहीं खाई थीं बल्कि देसी नुस्खों से इस मूत्र संक्रमण से छुटकारा पाया था. अगर आप भी यूरिन इंफेक्शन से परेशान हैं तो एक बार भारती का नुस्खा भी सुन लीजिए.

भारती सिंह का यूरिन इंफेक्शन रोकने का नुस्खा

अपने पोडकास्ट में एक्सपर्ट से बातचीत के अनुसार भारती सिंह ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें भी यूरिन इंफेक्शन हुआ था. भारती ने कहा कि उन्हें यूरिन इंफेक्शन हुआ था तो कई तरह की दवाइयां खाने के लिए दी गई थीं. लेकिन, भारती ने जीरा और अजवाइन का पानी (Ajwain Water) पीकर अपनी इस दिक्कत को दूर किया. भारती का कहना है कि उन्हें 3 दिनों में ही यूरिन इंफेक्शन से राहत मिल गई. इसपर एक्सपर्ट ने भी हामी भरी थी.

एंटीफंगल और एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर होने के चलते जीरा (Jeera Water) और अजवाइन का पानी यूरिन इंफेक्शन को कम करने में मददगार हो सकता है. ये पानी इंफेक्शंस को दूर करने के अलावा पेट के लिए भी फायदेमंद है.

एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा या फिर एक चम्मच अजवाइन के दाने डालकर उबाल लें. जब पानी अच्छे से उबल जाए तो छानकर निकाल लें. इस तैयार पानी को हल्का गर्म पीने पर फायदा मिलता है.

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) यूरेथरा, किडनी या ब्लैडर में हो सकता है. इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्र मार्ग में इंफ्लेमेशन हो जाती है जिससे शरीर पर अलग-अलग लक्षण दिखने लगते हैं.

यूरिन इंफेक्शन होने पर पेल्विक एरिया या कमर के निचले हिस्से में दर्द रहने लगता है.

इससे झागदार पेशाब आने लगता और पेशाब में से बदबू भी आ सकती है.

बार-बार पेशाब आता है और बाथरूम भागना पड़ता है.

पेशाब की लीकेज (Urine Leakage) हो सकती है. छींकते या खांसते हुए पेशाब निकल सकता है.

पेशाब करते हुए दर्द महसूस हो सकता है.

पेशाब में खून नजर आ सकता है. इस तरह की दिक्कत हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.