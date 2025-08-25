विज्ञापन

हर घर में जरूर होने चाहिए ये 3 पौधे, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बड़ी-बड़ी बीमारियां आसपान भी नहीं भटकेंगी

3 best plants for good health: न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, घर में ये पौधे रखने से बड़ी-बड़ी बीमारियां पास भी नहीं भटकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हर घर में जरूर होने चाहिए ये 3 पौधे

Plants for good health: हर कोई चाहता है कि उनका घर हरा-भरा और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे. इसके लिए लोग अपने घरों में अलग-अलग पौधे लगाना पसंद करते हैं. पौधे न सिर्फ घर को सजाते हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होते. इसी कड़ी में फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने 3 ऐसे पौधे बताए हैं, जो हर घर में जरूर होने चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, घर में ये पौधे रखने से बड़ी-बड़ी बीमारियां पास भी नहीं भटकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हर घर में जरूर होने चाहिए ये 3 पौधे

नंबर 1- तुलसी (Holy Basil)

लीमा महाजन बताती हैं, तुलसी को आयुर्वेद में 'क्वीन ऑफ हर्ब्स' कहा जाता है. यह सर्दी, खांसी, जुकाम और सीजनल इंफेक्शन से बचाव के लिए सबसे असरदार पौधा है. रोजाना तुलसी के पत्ते खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर में वायरस से लड़ने की ताकत बढ़ती है.

कैसे करें तुलसी का इस्तेमाल?
  • इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट 7-8 तुलसी की पत्तियां और 3-4 लौंग को एक कप पानी में उबालने की सलाह देती हैं.
  • अच्छी तरह उबल जाने के बाद इस पानी को छानकर गर्म-गर्म पिएं.
  • इससे गले की खराश, खांसी और जुकाम में तुरंत राहत मिलती है.
नंबर 2- करी पत्ता (Curry Leaves)

करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, इसमें आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह डायबिटीज कंट्रोल करने, खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने, पाचन सुधारने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है.

कैसे करें करी पत्ते का इस्तेमाल?

पोषण विशेषज्ञ के मुताबिक, करी पत्ते को रोजाना अपनी सब्जी, दाल, चटनी या सूप में डालें. इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है.

नंबर 3- स्नेक प्लांट (Snake Plant)

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट घर में स्नेक प्लांट लगाने की सलाह देती हैं. स्नेक प्लांट दिन ही नहीं, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है. यह हवा से जहरीले तत्व जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को साफ करता है. अगर इसे बेडरूम में रखा जाए तो नींद अच्छी आती है, एलर्जी की समस्या कम होती है और हवा शुद्ध रहती है. सबसे खास बात, यह पौधा बहुत कम देखभाल में भी लंबे समय तक हरा-भरा रहता है.

लीमा महाजन के मुताबिक, अगर आपके घर में तुलसी, करी पत्ता और स्नेक प्लांट हैं, तो यह एक तरह का नेचुरल हेल्थ किट है. तुलसी आपको इंफेक्शन से बचाती है, करी पत्ता शरीर को पोषण और मजबूती देता है और स्नेक प्लांट आपके घर की हवा को साफ रखता है. ये तीनों पौधे मिलकर न सिर्फ बीमारियों को दूर रखते हैं, बल्कि आपके आसपास पॉजिटिविटी और ताजगी भी लाते हैं. ऐसे में आप भी आज ही इन्हें अपने घर में लगा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

