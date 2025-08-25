डॉक्टर ने बताया कभी नहीं पीने चाहिए ये 3 जूस, फायदे की बजाय पहुंचाते हैं नुकसान

Which is the most unhealthy juice: जूस को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि अक्सर लोग सुबह के नाश्ते में या दिनभर एनर्जी पाने के लिए जूस पीना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जूस ऐसे भी हैं जिन्हें पीने से फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है? डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि कुछ खास जूस शरीर पर गलत असर डाल सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 जूस और क्यों इन्हें पीने से बचना चाहिए.

किस विटामिन की कमी से दांतों में लगता है कीड़ा?

डाइटिशियन बताती हैं, संतरे को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन C भरपूर होता है. लेकिन जब इसे जूस के रूप में पिया जाता है तो इसके फायदे कम हो जाते हैं. जूस बनाने पर संतरे से फाइबर निकल जाता है और इसमें सिर्फ शुगर बचती है. यही शुगर ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए ये और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. इसलिए संतरे का जूस पीने की बजाय संतरा साबुत खाना बेहतर है.

अनार गट हेल्थ और खून बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. लेकिन जब हम इसका जूस पीते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर पूरी तरह खत्म हो जाता है. डाइटिशियन बताती हैं, फाइबर पाचन के लिए जरूरी होता है और ये हमारी गट हेल्थ को सही रखता है. जूस में सिर्फ शुगर और पानी बचता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए अनार को भी हमेशा साबुत खाना ही सेहत के लिए सही है.

इन सब से अलग शिल्पा अरोड़ा चुकंदर का जूस भी नहीं पीने की सलाह देती हैं. चुकंदर आयरन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत है. अक्सर लोग इसे जूस बनाकर पीते हैं, लेकिन डाइटिशियन शिल्पा अरोड़ा का कहना है कि जूस बनाने से इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं. साथ ही इसमें मौजूद नेचुरल शुगर का असर सीधा ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है. अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो चुकंदर का जूस और भी नुकसान कर सकता है. बेहतर होगा कि आप चुकंदर को सलाद या सब्जी के रूप में खाएं.

डाइटिशियन बताती हैं, फलों और सब्जियों का असली फायदा तभी मिलता है जब उन्हें साबुत खाया जाए. इसलिए अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो जूस की जगह पूरे फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.