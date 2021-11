Home Remedies For Dandruff: लहसुन है डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में कमाल का नुस्खा, जानें बालों पर कैसे करें इस्तेमाल

Garlic For Dandruff: लहसुन बालों की समस्याओं के लिए एक प्राचीन घरेलू उपचार है

खास बातें रूसी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है.

डैंड्रफ के लिए घरेलू उपाय काफी कारगर हो सकते हैं.

गुण आपके स्कैल्प समस्या या संक्रमण का इलाज आसानी से कर सकते हैं.

How To Get Rid Of Dandruff Naturally: बालों में डैंड्रफ एक हानिरहित स्थिति है जो तब होती है जब स्कैल्प ड्राई और चिकनी हो जाती है. इस समस्या का उपाचार नहीं किया जाता तो यह एक जिद्दी समस्या बन सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्कैल्प में असहनीय खुजली और परतदार होने के साथ सफेद गुच्छे या मृत त्वचा बनाता है. इसके अलावा, रूसी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है, और यह एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन डैंड्रफ के लिए घरेलू उपाय काफी कारगर हो सकते हैं. आप बालों के लिए लहसुन का उपयोग करके रूसी का मुकाबला कर सकते हैं. यह एक प्राचीन घरेलू उपचार है जिसमें एंटीफंगल, जीवाणुरोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सिडेंट गुण होते हैं. ये गुण आपके स्कैल्प समस्या या संक्रमण का इलाज आसानी से कर सकते हैं.