डैंड्रफ से छुटकारा कैसे पाएं? डाइट में शामिल कर लें ये 4 चीजें, जल्दी मिलेंगे रिजल्ट्स

Foods For Dandruff Free Hair: डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग एंटी-डैंड्रफ शैंपू, हेयर मास्क और महंगे हेयर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन ये सब चीजें बालों को बाहर से ही पोषण दे पाती हैं. इस समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि बालों को अंदर से पोषण दिया जाए. इसके लिए आपको अपनी डाइट में बदलाव करना होगा. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो न केवल रूसी को कम करेंगे, बल्कि, बालों को मजबूत, घना और लंबा बनाने में भी मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं उन फूड्स के बारे में.

Dandruff Kaise Khatam Kare | Dandruff Ke Gharelu Upay | Dandruff Dur Karne Ke Liye Kya Khayen

डैंड्रफ को कैसे जड़ से खत्म करें?

केला: केले में मौजूद विटामिन बी 6, ए, सी, ई, जिंक, पोटैशियम और आयरन जैसे मिनरल्स न केवल डैंड्रफ को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद हैं.

लहसुन: लहसुन में एक प्राकृतिक एंटीफंगल कंपाउंड मौजूद होता है, ऐसे में ये डैंड्रफ की समस्या को खत्म करने का एक हर्बल इलाज हो सकता है. आप चाहें, तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या पेस्ट बना कर स्कैल्प पर लगा सकते हैं.

सूरजमुखी के बीज: सूरजमुखी के बीज जिंक और विटामिन बी 6 का बेहतरीन स्रोत है. इन्हें डाइट में शामिल करने से डैंड्रफ को नेचुरल तरीके से कम किया जा सकता है.

टोफू: टोफू प्रोटीन और जिंक से भरपूर है. इसका सेवन डैंड्रफ और बालों की कई अन्य समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकता है.

