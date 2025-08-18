विज्ञापन

डैंड्रफ से भर गया है सिर और झड़ती है रूसी तो Dr. Hansaji Yogendra के बताए ये 3 नुस्खे आएंगे काम, साफ हो जाएंगे बाल

Dandruff Home Remedies: सिर पर रूसी के कारण सिर्फ सफेदी नजर आती है और हाथ लगाते ही रूसी झड़कर गिरने लगती है तो यहां जानिए किस तरह इस रूसी से छुटकारा पाया जा सकता है. एक्सपर्ट के बताए टिप्स बेहद काम के साबित होंगे.

Rusi Hatane Ke Gharelu Upay: डैंड्रफ हटाने में यहां बताए नुस्खे बेहद काम के साबित हो सकते हैं.

Dandruff Treatment: डैंड्रफ होने पर स्कैल्प पर खुजली होने लगती है. यह सिर की सतह पर जमे सफेद फ्लेक्स होते हैं जिनके कारण सिर में खुजली होती है और गंदगी नाखूनों में चिपकने लगती है. वहीं, सिर खुजाने या कभी-कभी बिना किसी मूवमेंट के भी ये रूसी (Rusi) सिर से झड़कर कंधों पर आ गिरती है. ऐसे में रूसी की वजह से असहजता तो होती ही है साथ ही दूसरों के सामने शर्मिंदगी का पात्र बनना पड़ता है सो अलग. ऐसे में योगगुरु डॉ. हंसाजी योगेंद्र (Dr. Hansaji Yogendra) के बताए नुस्खे काम आ सकते हैं. हंसाजी योगेंद्र ने बताया किस तरह रूसी का पूरी तरह सफाया हो सकता है.

रूसी से कैसे मिलेगा छुटकारा | How To Get Rid Of Dandruff

डॉ. हंसाजी योगेन्द्र ने बताया कि डैंड्रफ को हटाने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप अपने स्कैल्प की ऑयलीनेस को कम करें. चिपचिपी और ऑयली स्कैल्प पर रूसी ज्यादा होती है. इसके अलावा टेंशन और किसी भी तरह के स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करें. इससे भी सिर पर डैंड्रफ हो सकता है. अगर सिर पर जरूरत से ज्यादा पसीना आता है तो इससे भी रूसी हो जाती है. तो डैंड्रफ हो ही ना इसके लिए आप योगा कर सकते हैं क्योंकि इन सभी दिक्कतों से राहत दिलाती है योगा.

गुड़हल के फूल आएंगे काम

सिर पर डैंड्रफ हटाने वाला मास्क भी लगाया जा सकता है. इस मास्क (Hair Mask) से डैंड्रफ दूर होता है और स्कैल्प की अच्छी सफाई हो जाती है. मास्क बनाने के लिए 5 से 6 गुड़हल के फूलों को लें और इन्हें हल्के से पानी के साथ उबालकर और पीसकर पेस्ट बना लें. अब इस मिश्रण में गर्म नारियल का तेल मिलाएं. इस तैयार हेयर मास्क को बालों पर जड़ों से सिरों तक लगा लें. इसे आधे से एक घंटे सिर पर लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें. बालों को धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें. यह हेयर मास्क ना सिर्फ डैंड्रफ को दूर करेगा बल्कि इससे बालों को मजबूती भी मिलेगी.

मेथी का हेयर मास्क

मेथी के हेयर मास्क (Methi Hair Mask) से भी डैंड्रफ पूरी तरह हट जाता है. हेयर मास्क बनाने के लिए मेथी के दानों को पीसकर दही में मिलाएं. इसमें करी पत्ते भी पीसकर डालें और इसमें थोड़ा सा आंवला भी पीसकर डाल लें. इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके सिर पर लगाएं. इससे बालों की अच्छी सफाई हो जाती है. इसे हफ्ते में एक से 2 बार लगाने पर ही डैंड्रफ दूर हो जाएगा.

