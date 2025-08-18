रात को बार-बार जाना पड़ता है पेशाब तो सोने से पहले दूध या पानी में मिलाकर पी लें ये चीज, फिर देखें कमाल

Frequent Urination Causes | Baar Baar Peshab Kyu Aata Hai: क्या आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है? पूरी रात डिस्टर्ब होती है और दिन भर भी बार-बार काम में इससे आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. अगर हां, तो जान लीजिए कि यह प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है. आप जैसे लाखों लोग इस डिस्कंफर्ट का रोजाना सामना करते हैं. आज के इस आर्टिकल में डॉक्टर सलीम जैदी ने ऐसी पांच जबरदस्त होम रेमेडीज जो कि ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगी बल्कि आपकी यूरिनरी हेल्थ को भी ओवरऑल इंप्रूव करेंगी. इसी के साथ उन्होंने बताया बार-बार पेशाब आने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और कुछ सिंपल टिप्स भी बताए जो इस कंडीशन को मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे.

बार-बार पेशाब क्यों आती है

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बार-बार पेशाब आने की वजह क्या हो सकती है क्योंकि प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब हमें यह पता होगा कि असल में दिक्कत आ कहां पर रही है. देखिए कभी-कभी प्रॉब्लम क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती है बल्कि आपके लाइफस्टाइल के अंदर छुपी हुई होती है. जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बार-बार पानी पीते हैं या फिर अगर आप ज्यादा चाय के शौकीन हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक ज्यादा लेते हैं तो ये सभी चीजें आपके ब्लैडर को इरिटेट करती हैं और बार-बार पेशाब जाने की एज इससे आपको क्रिएट हो जाती है.

कुछ केसेस में मेडिकल कंडीशंस भी इसके पीछे का जो कारण होती हो सकती हैं. जैसे कि डायबिटीज़ जिसमें कि बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करने की कोशिश करती है.

यूरिन इनफेक्शंस जिसमें कि ब्लैडर इरिटेटेड हो जाता है और आपको बार-बार पेशाब करने की अर्ज फील होती है और साथ में बर्निंग सेंसेशन भी कई बार हो जाता है.

स्पेशली अगर मर्दों की बात करें तो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से यह प्रॉब्लम हो सकती है.

अगर स्पेसिफिकली लेडीज की बात करें तो प्रेगनेंसी या फिर मेनोपॉज के टाइम पे होने वाले जो हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से यह ऐसा हो सकता है.

कई बार ब्लैडर की कमजोरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है. इसके अलावा स्ट्रेस और एंग्जायटी और वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी ब्लैडर कंट्रोल को इंपैक्ट करती हैं.

जैसे कि अगर आप पेन किलर्स या फिर डायरेटिक्स ले रहे हैं तो यह भी आपकी बॉडी में ज्यादा यूरिन को प्रोड्यूस कर सकती हैं और आपको बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस हो सकती है.

बार-बार पेशाब आने की समस्या को कैसे रोकें

उन्ंहोंने कुछ सिंपल रेमेडीज के बारे में जो कि आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और बार-बार पेशाब आने की इस इरिटेटिंग प्रॉब्लम से आप आराम पा सकते हैं. इसके साथ ही कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप इस प्रॉब्लम को इजीली मैनेज कर पाएंगे और हो सकता है कि आपको इन रेमेडीज को इस्तेमाल करने की जरूरत ही फील ना हो.

पहला टिप

आपको अपनी फ्लूइड इंटेक को कंट्रोल में रखना है. पानी ज्यादा पीना अच्छा तो होता है लेकिन अगर आपको बार-बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम है तो आपको पानी का जो टोटल इंटेक है जो टोटल फ्लूइड इंटेक है आपका वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. खासतौर से शाम को ढलने के बाद आपको फ्लूइड्स थोड़े से कम ही लेने होंगे. स्पेशली सोने से दो से 3 घंटे पहले तो पानी वगैरह आप बिल्कुल ही ना पिए तो ज्यादा चाय या प्यास लगे तो एक-एक सिप ले लीजिए बस.

दूसरा टिप

चाय, कॉफी और अल्कोहल और स्पाइसी फूड से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि यह आपके ब्लैडर को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं और इसकी वजह से भी आपको बार-बार पेशाब आता है. अगर आपको चाय और कॉफी ज्यादा पसंद है तो आप कोशिश करें कि दिन में बस दो से तीन कप से ज्यादा इसको आप नाप लें और शाम ढलने के बाद तो बिल्कुल ही ना लें और मिर्च मसाले भी कम लें.

तीसरा टिप

ब्लैडर ट्रेनिंग करना. यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है जिसमें आपको करना क्या होता है कि मान लीजिए आपको अगर हर आधा घंटे में वाशरूम जाने की अर्ज फील होती है तो आपको जब भी पेशाब लगे उसी टाइम आपको वाशरूम नहीं जाना है बल्कि एक घंटे के या फिर जितनी भी देर तक आप कंट्रोल कर पाएं उतने टाइम तक आपको वेट करना है और कॉन्शियसली वेट करना है. इससे क्या होगा कि ग्रेजुअली आपका जो ब्लैडर है वह ट्रेन होगा और धीरे-धीरे ज्यादा टाइम तक यह यूरिन को होल्ड कर पाएगा और लास्टली कीगल एक्सरसाइजज़ यह करना भी आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है.

स्पेशली अगर आपकी जो ब्लैडर की मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं जो कि उम्र के साथ यानी जब उम्र बढ़ती है 40-50 साल के बाद काफी ज्यादा कॉमन है. मर्दों में भी औरतों में भी. कीगल एक्सरसाइज में आपको करना क्या होता है? आपको ऐसा इमेजिन करना है जैसे कि आप पेशाब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. इस तरह से आप अपनी अंदरूनी मसल्स को स्क्वीज़ करके 5 सेकंड तक रखिए और फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए और एक बार में 8 से 10 बार इस तरह से रिपीट कीजिए और दिन में तीन-चार बार ऐसा आप करते रहिए.

अगर इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं. उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं.

धनिया के बीज का पानी

कोरिएंडर सीड इनफ्यूजन यानी कि धनिए के बीज का पानी. कोरिएंडर सीड्स काफी ज्यादा अंडररेटेड होते हैं. लोग उनको बहुत मामूली समझते हैं लेकिन इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ही अमेजिंग होते हैं. यह आपके ब्लैडर को शांत करते हैं और अगर आपको इरिटेशन या फिर हल्काफुल्का यूरिनरी ट्रैक में इनफेक्शन है तो उसमें भी यह आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं.

कैसे बनाएं

धनिए के पानी बनाना बहुत ही आसान होता है. आपको सिर्फ एक टेबलस्पून धनिए के बीज लेने हैं. उन्हें एक गिलास पानी में आपको रात भर सोक करके रखना है और सुबह उस पानी को आपके छानकर खाली पेट पी लेना है. आप चाहे तो इसको उबाल कर भी पी सकते हैं और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा. बट ऐसे भी पी लें तब भी चलेगा. इसको आप डेली रोजाना यूज कीजिए और एक हफ्ते के अंदर ही आप अपने अंदर डिफरेंस फील जरूर करेंगे.

आंवला और हनी का मिक्सचर

आंवला ना सिर्फ आपके ब्लैडर को स्ट्रेंथन करता है बल्कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इनफेक्शन को भी प्रिवेंट करता है और आपकी बॉडी को बहुत सारी ताकत भी देता है. और हनी की अगर बात करें शहद की बात करें तो यह एंटीमाइक्रोबियल होता है और इसके अंदर इंफेक्शंस को दूर करने की ताकत होती है और यह आपके ब्लैडर को सूद भी करता है. इसको बनाने के लिए एक टीस्पून आंवला पाउडर आप ले लीजिए या फिर फ्रेश आंवला जूस ले लीजिए और इसमें एक टीस्पून प्योर हनी को मिक्स कीजिए और इसको आप दिन में दो बार लीजिए सुबह में और शाम में. इस रेमेडी को अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं दोस्तों तो यूरिनरी सिस्टम क्लींस करने में यह आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और ओवरऑल इम्यूनिटी भी आपकी इससे स्ट्रांग होगी.

अश्वगंधा मिल्क

अश्वगंधा जो है एक एडप्टोजन है. एडप्टोजन का मतलब है कि यह आपकी बॉडी को स्ट्रेस के इफेक्ट से एडप्ट करने में मदद करती है. इसे लेने से आपका दिमाग शांत होता है और इसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलता है. साथ ही अश्वगंधा आपकी नसों को, नर्व्स को और आपके दिमाग को भी ताकत देती है. आपकी बॉडी को मजबूत भी बनाती है. जो कि अगेन आपके ब्लैडर के यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है. इसे बनाने के लिए आप एक गिलास गरम दूध ले लीजिए. इसमें एक टीस्पून अश्वगंधा पाउडर मिक्स कीजिए और रात को सोते टाइम सिप-सिप करके इसको आप पी लीजिए. आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं. अगर आप इस रेमेडी को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो ब्लैडर की जो मसल्स है आपकी वो स्ट्रांग होंगी और इसके साथ-साथ स्ट्रेस भी आपकी कम होगी. प्लस नींद भी आपको इससे बढ़िया आएगी.

पोमोग्रेनेट पील पाउडर

यह है पोमोग्रेनेट पील पाउडर. जी हां, अनार के छिलके को सुखाकर इनका पाउडर बना लिया जाता है जो कि ब्लैडर की टोन को बढ़ाता है और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को यानी बार-बार पेशाब आने की दिक्कत को कंट्रोल करता है. बेसिकली यह एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है जिससे बॉडी की पेशाब को होल्ड करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है. इनफैक्ट मेल्स में प्रीमैच्योर इकुलेशन को रोकने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. क्योंकि यह रुकावट को बढ़ाता है और इसी फलसफे के हिसाब से यह आपके अंदर पेशाब को रोकने में भी हेल्प करता है.

इसको बनाने के लिए आप पोमोग्रेनेट के छिलके को आप धूप में सुखा लीजिए. अच्छे से ड्राई कर लीजिए. फिर इसको आप ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बना लीजिए या फिर मार्केट से बना बनाया पाउडर ले लीजिए. रोज सुबह और शाम एक टीस्पून यह पाउडर आप पानी के साथ या दूध के साथ लीजिए. यह रेमेडी रेगुलरली अगर आप फॉलो करेंगे तो विद इन अ वीक आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखेगा. यूरिनेशन कंट्रोल बेटर होगा आपका और इरिटेशन भी जो पेशाब में रहता है वह भी कम हो जाएगा.

शतावरी पाउडर

यह एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि सिर्फ ब्लैडर को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरिनरी सिस्टम को रिजुमिनेट करने में आपकी हेल्प करती है. यह ब्लैडर में मसल्स को स्ट्रेंथन करती है और यूरिनरी कंट्रोल को इंप्रूव करती है. प्लस इसका कामिंग इफेक्ट जो होता है, यह आपके ओवरऑल माइंड को, आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन फील करवाता है. आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है. इस रेमेडी को बनाने के लिए एक गिलास गर्म दूध या फिर पानी आप ले लीजिए. उसमें एक टीस्पून शतावरी पाउडर को मिक्स कीजिए और इसे डेली एक बार रात को सोते टाइम बेड टाइम मतलब बेड टाइम से पहले आप इसको पी लीजिए.

