डब्ल्यूएचओ देता है एक दिन में सिर्फ इतने ग्राम नमक खाने की सलाह, जानिए सोडियम इंटेक कम करने के तरीके

Daily Salt Intake: अपने नमक सेवन की निगरानी करना बहुत जरूरी है.

How Much Salt Should One Eat In A Day?: नमक हर किसी की डाइट का एक जरूरी पार्ट है. सोडियम नमक का मुख्य तत्व है जिसका सेवन रोजाना सोच-समझकर करना चाहिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हाई सोडियम डाइट से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग, गैस्ट्रिक कैंसर, मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनियार्स रोग और किडनी की बीमारियों के विकसित होने का ज्यादा खतरा हो सकता है. इसलिए अपने नमक सेवन की निगरानी करना बहुत जरूरी है. यह जानने के लिए पढ़ते रहें कि आपको एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए और कुल नमक की खपत को कम करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स.