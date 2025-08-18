विज्ञापन
विशेष लिंक

क्लासरूम में सोते स्टूडेंट को जगाने के लिए टीचर ने किया ऐसा काम, देख लोग बोले- ऐसे ही होने चाहिए गुरु

इन दिनों एक टीचर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने परीक्षा हॉल में सोए छात्र को प्यार से जगाकर सबका दिल जीत लिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे 'cutest exam moment' बताया.

Read Time: 3 mins
Share
क्लासरूम में सोते स्टूडेंट को जगाने के लिए टीचर ने किया ऐसा काम, देख लोग बोले- ऐसे ही होने चाहिए गुरु
ओडिशा में टीचर का अनोखा अंदाज़, सोते हुए स्टूडेंट को जगाकर जीता दिल

Odisha teacher viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीचर अपने छात्र को बेहद प्यारे अंदाज़ में जगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो ओडिशा के शिक्षक प्रभात कुमार प्रधान ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. 

परीक्षा के दौरान नींद का हमला (Teacher wakes sleeping student)

वीडियो की शुरुआत में एक छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र के साथ डेस्क पर सिर रखकर सोता हुआ नजर आता है, तभी प्रभात कुमार प्रधान उसके पास आते हैं और उसे डांटने के बजाय धीरे से उसकी पीठ सहलाते हैं. अचानक छात्र जाग जाता है और पूरा क्लासरूम हंसी से गूंज उठता है.

सोशल मीडिया पर क्यूटेस्ट एग्जाम मोमेंट (cutest exam moment)

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग टीचर के इस दयालु स्वभाव की जमकर तारीफ करने लगे. एक यूजर ने लिखा, पढ़ाई का प्रेशर + नींद का अटैक = cutest exam moment. दूसरे ने कहा, सर की स्माइल कमाल की है, डांटने के बजाय प्यार से जगाना ही उनकी खासियत है. वहीं कई लोगों ने कमेंट किया, हर टीचर को ऐसा ही होना चाहिए.

सख्ती नहीं, प्यार है असली शिक्षा (Teacher student relationship viral)

इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी डांट की जगह दया और मुस्कान ज्यादा असर छोड़ती है. एक टीचर की यही सकारात्मक सोच बच्चों के सीखने और आत्मविश्वास को बढ़ाती है. प्रभात कुमार प्रधान का यह वीडियो अब 'क्यूटेस्ट एग्जाम मोमेंट' के नाम से मशहूर हो गया है.

शिक्षक-विद्यार्थी का रिश्ता (Cutest exam moment viral Instagram video)

भारतीय समाज में शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता हमेशा से गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित रहा है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि शिक्षा केवल किताबों और अंक तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानियत और अपनापन भी उतना ही जरूरी है. ओडिशा के इस टीचर ने दिखा दिया कि सख्ती से ज्यादा असरदार है प्यार और समझदारी. उनका यह वीडियो हर किसी को यह सीख देता है कि एक मुस्कान और छोटा-सा स्नेह भी जिंदगीभर याद रहने वाला सबक बन सकता है.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Odisha Teacher Viral Video Student Exam Hall, Odisha Teacher Caresses Student Who Fell Asleep In Exam Hall, Viral Video, Odisha Teacher Viral Video, Prabhat Kumar Pradhan Instagram Reel
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com