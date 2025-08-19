वर्ल्ड क्रिकेट में अब तक का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है, जिनके खिलाफ गेंदबाजी की, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on Viv Richards: पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात की है जिसे वो अपना हीरो मानते हैं, स्टिक टू क्रिकेट के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए अकरम ने उस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसके खिलाफ उन्होंने अपने करियर में गेंदबाजी की है. अकरम ने सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को नहीं बल्कि विवियन रिचर्ड्स को विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया है.

अकरम ने कहा, "यह सवाल बहुत बार पूछा गया है. देखिए, मैंने विवियन रिचर्ड्स जैसे महान खिलाड़ियों के खिलाफ खेला है, मेरे लिए तो यह सबसे ऊपर है. यह सिर्फ़ उनकी बल्लेबाज़ी नहीं है, वह पूरा पैकेज थे, उनका करिश्मा जो उनके साथ रहता था." (Wasim Akram Big Statement on Vivian Richards)

पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा, " फिर बेशक मैंने एलेन बॉर्डर, ग्राहम गुज के खिलाफ खेला है, 90 के दशक की शुरुआत में ..फिर आप सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ियों की बात करें, मुझे रिचर्ड्स के बारे में काफ़ी याद आ रहा है, 87-88 के बाद उनके करियर का अंत हो गया था, लेकिन उनका व्यक्तित्व कमाल का था. मेरा मतलब है कि वह हर किसी के हीरो थे, हर क्रिकेटर के हीरो. वो मेरे भी हीरो थे." इसके अलावा वसीम अकरम ने इमरान खान और जावेद मियांदाद को पाकिस्तान का सबसे महान क्रिकेटर करार दिया है. (Wasim Akram considers Vivian Richards the best batsman he bowled to)