सिर पर धीरे-धीरे कम दिखने लगे हैं बाल? आज से ही फॉलो कर लें ये आयुर्वेदिक नुस्खा, डॉक्टर ने बताया वहीं रुक जाएगा हेयर फॉल

Hair Growth Remedy: आजकल कम उम्र में ही बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है. कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके सिर पर धीरे-धीरे बाल कम होते जा रहे हैं और स्कैल्प नजर आने लगी है. अब, इस समस्या को ठीक करने के लिए अक्सर लोग महंगे शैंपू, सीरम या दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन नतीजा खास नहीं मिलता. ऐसे में अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं, तो यहां हम आपको इसे रोकने और सिप पर वापस घने बाल पाने का एक बेहद आसान और असरदार नुस्खा बता रहे हैं. ये खास नुस्खा फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर जैदी बताते हैं, हेयर फॉल के 50 प्रतिशत मामलों में DHT हार्मोन एक बड़ी वजह होता है. यह हार्मोन हेयर फॉलिकल्स को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है, जिससे बाल पतले होकर झड़ने लगते हैं. बाजार में DHT ब्लॉकर के नाम पर कई तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन प्राकृतिक तरीके से भी आप इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं.

इसके लिए डॉक्टर जैदी हल्दी को असरदार बताते हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर के मुताबिक, हल्दी में कर्क्यूमिन (Curcumin) पाया जाता है, जो एक नेचुरल DHT ब्लॉकर है. कई रिसर्च में पाया गया है कि यह तत्व DHT हार्मोन को रोकने का काम करता है. इसके नियमित इस्तेमाल से हेयर फॉल कम हो सकता है और बालों की मजबूती बढ़ सकती है.

सलीम जैदी के मुताबिक, बालों के लिए आप 2 तरह से हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नंबर 1- एक गिलास गुनगुने पानी में आधा छोटा चम्मच हल्दी और चुटकीभर काली मिर्च पाउडर डालकर खाली पेट पिएं. काली मिर्च हल्दी के असर और ज्यादा बढ़ा देती है.

नंबर 2- इससे अलग हल्दी को एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं. इससे इंफ्लेमेशन कम होगी और हेयर फॉल से भी राहत मिलेगी.

ऐसे में अगर आपके बाल धीरे-धीरे झड़ रहे हैं, तो आप हल्दी के इस आसान नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं, ये तरीका बिना किसी साइड इफेक्ट के असर दिखा सकता है.

