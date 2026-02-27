Amalaki Ekadashi LIVE Updates: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, एक साल में कुल 24 एकादशी आती हैं. इन्हीं में से एक है आमलकी एकादशी, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है. आमलकी एकादशी को अमला एकादशी या रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करने पर पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना गया है. चलिए आपको बताते हैं आमलकी एकादशी की पूजा विधि, व्रत के नियम और महा उपाय सिर्फ एक क्लिक में...

आमलकी एकादशी 2026: महत्व

आमलकी एकादशी हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र और शुभ दिन माना जाता है. यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है. इस दिन भगवान विष्णु के भक्त सुबह से शाम तक सख्त व्रत रखते हैं. पूरे मन से उनकी पूजा और प्रार्थना करते हैं.

मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे नियम से यह व्रत करता है, उसे पिछले जन्म और इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है. यह व्रत इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यह मोक्ष भी दिला सकता है यानी जन्म‑मरण के चक्र से छुटकारा मिल सकता है.

आमलकी एकादशी शुभ मुहूर्त

आमलकी एकादशी पर इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं. सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग इस दिन को और भी खास बना रहे हैं. मान्यता है कि इन योगों में पूजा-पाठ और दान करने से कई गुना पुण्य मिलता है.