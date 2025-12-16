विज्ञापन
इन दो बीमार‍ियों में भूलकर भी नहीं खानी चाह‍िए पेन किलर! डॉक्टर सरीन ने बताया एक दिन में कितनी पेन किलर खानी चाहिए

Can You Take Pain Meds With Fatty Liver: अब सवाल यह है कि क्या इन बीमारियों में पेन किलर लेना ठीक है या नहीं? आइए डॉक्टर सरीन से जानते हैं पेन किलर लेना सही है या नहीं?

What medications should I avoid with a fatty liver?

Can You Take Pain Meds With Fatty Liver: गलत खान-पान, तनाव, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण आज के समय फैटी लिवर और डायबिटीज आम बीमारियां बन चुकी हैं. जहां, फैटी लिवर में लिवर के अंदर चर्बी जमा हो जाती है, जिसके कारण लिवर सही तरह से काम नहीं कर पाता. वहीं, डायबिटीज में शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जो कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. इन बीमारियों में अक्सर व्यक्ति शरीर में दर्द, सिरदर्द, जोड़ों का दर्द या कमर दर्द से परेशान रहता है, जिससे राहत पाने के लिए वह पेन किलर का सहारा लेता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इन बीमारियों में पेन किलर लेना ठीक है या नहीं? आइए डॉक्टर सरीन से जानते हैं पेन किलर लेना सही है या नहीं?

पेन किलर लेना सही है?

डॉक्टर सरीन बताते हैं, फैटी लिवर में लिवर पहले ही कमजोर होता है. ऐसे में पेन किलर लेने से लिवर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और लिवर डैमेज होने का खतरा बढ़ सकता है और कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है.

एक दिन में कितनी पेन किलर खानी चाहिए?

डॉक्टर सरीन बताते हैं, अगर फैटी लिवर है, डायबिटीज है या आप ड्रिंक्स लेते हैं, तो पेन किलर या पेरासिटामोल लोअर डोज में ही लें. एक दिन में 3 से ज्यादा पेरासिटामोल न लें क्योंकि वे शरीर में कई बीमारियों का घर बन सकती हैं.

साइड इफेक्ट क्या हैं?

डॉक्टर सरीन के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति रोज या बार-बार पेन किलर लेता है, तो इससे लिवर फेलियर, किडनी डैमेज और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में इन बीमारियों से दूर रहने के लिए पेन किलर लेने के बजाय घरेलू नुस्खे जैसे हल्की एक्सरसाइज करें, गुनगुने पानी से सिकाई करें या योग और प्राणायाम अपनाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

