कंप्यूटर जैसा चाहते हैं तेज दिमाग, तो इन 7 सुपरफूड्स को आज से ही डाइट में करें शामिल

Brain Boosting Foods In Hindi: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी बॉडी और फिटनेस का तो पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन उस हिस्से को भूल जाते हैं, जो पूरे शरीर को चलाता है. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह गाड़ी को अच्छे फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को चलाने के लिए पोषण की जरूरत होती है. आज के समय में ​छोटे से लेकर बड़े तक में भूलने की समस्या देखी जा सकती है. काम में मन न लगना हो या फिर बच्चों की कमजोर याददाश्त इन सब के लिए आपकी डाइट अहम मानी जाती हैं, तो चलिए जानते हैं किन चीजों को डाइट में शामिल कर दिमाग को दुरुस्त रख सकते हैं.

दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए क्या खाएं- (Natural Ways to Sharpen Mind)

​1. अखरोट-

अखरोट की बनावट बिल्कुल इंसान के दिमाग जैसी है और यह दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. यह न केवल याददाश्त बढ़ाने बल्कि, पूरे शरीर के लिए भी फायदेमंद है.

​2. हल्दी वाला दूध-

​हल्दी में 'करक्यूमिन' नाम का एक तत्व होता है. यह दिमाग की नई कोशिकाओं (Cells) को बनाने में मदद कर सकता है और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर रख सकता है. रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध पीने से नींद में सुधार और दिमाग को सेहतमंद रख सकते हैं.

​3. हरी पत्तेदार सब्जियां-

​पालक, मेथी और बथुआ जैसी सब्जियां आयरन और विटामिन-के से भरपूर होती हैं. ये सब्जियां दिमाग को दुरुस्त रखने में मददगार हैं.

​4. कद्दू के बीज-

​अक्सर हम कद्दू की सब्जी बनाते समय उसके बीज फेंक देते हैं, लेकिन ये बीज जिंक और मैग्नीशियम का पावरहाउस हैं. मैग्नीशियम सीखने की क्षमता बढ़ाने और जिंक दिमाग की नसों को सिग्नल भेजने में मदद कर सकता है.

​5. डार्क चॉकलेट-

​अगर आपको मीठा पसंद है, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. क्योंकि इसमें फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जो दिमाग के उस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं जहां से हम चीजें याद रखते हैं.

​6. बादाम-

​बादाम को याददाश्त बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन-E भूलने की बीमारी को रोकने में मददगार है.

​7. ब्लूबेरीज-

​ब्लूबेरीज में एंथोसायनिन होता है. यह दिमाग की सूजन को कम करने और दिमाग को दुरुस्त रखने में मददगार है.

