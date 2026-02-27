Gold Silver Price Today 27 February 2026 Live Updates: आज, 27 फरवरी को अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो घर से निकलने से पहले अपने शहर का ताजा भाव जरूर जान लें.दिल्ली से लेकर मुंबई, जयपुर, पटना और देश के हर बड़े शहर में रोज सोने और चांदी के दाम बदलते रहते हैं. वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में आज शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 की सुबह सोने और चांदी की कीमतों में शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है. कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है.एमसीएक्स (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 की डिलीवरी वाला सोना सुबह 09:03 बजे तक ₹441.00 (0.28%) की बढ़त के साथ ₹160,150.00 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.कल रात यह ₹159,968.00 पर बंद हुआ था. चांदी में तो आज सुबह जोरदार उछाल देखा जा रहा है. 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी सुबह 09:02 बजे तक ₹6,350.00 (2.45%) की बड़ी तेजी के साथ ₹266,019.00 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है.

पिछले कुछ समय में सोने और चांदी की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिसकी वजह ग्लोबल बाजार, डॉलर की चाल और निवेशकों की मांग मानी जा रही है.ऐसे में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या है, चांदी कितने में मिल रही है और आपके शहर में रेट कितना चल रहा है, अगर आप आज सोने-चांदी की खरीदारी करने वाले हैं या निवेश का प्लान बना रहे हैं, तो यहां हम आपको हर पल बदलते दाम, कमोडिटी मार्केट का ट्रेंड और एक्सपर्ट की सलाह की हर अपडेटस इस लाइव ब्लॉग में दे रहे हैं...

Gold, Silver Rates Today On February 27 LIVE Updates (आज का सोना-चांदी का भाव 27 फरवरी 2026):