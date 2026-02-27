प्राइवेट जॉब से गुरुग्राम लौट रही नेपाली महिला से गैंगरेप, शराब का नशा पड़ा भारी

राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां मदद के नाम पर एक ऑटो चालक और उसके साथियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. ऑटो रिक्शा से घर लौट रही एक नेपाली महिला के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. आरोपियों में ऑटो रिक्शा का चालक भी शामिल है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और कुरुक्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है. मंगलवार को वह अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम आई थी. दोस्त के न मिलने पर वह काफी परेशान हो गई और उसने शराब पी ली. नशे की हालत में महिला ने घर जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया, जिसमें चालक के अलावा दो अन्य युवक पहले से मौजूद थे. महिला ने पुलिस को बताया कि वह इतनी नशे में थी कि उसे कुछ याद नहीं रहा. जब उसे होश आया, तो वह नाहरपुर रूपा इलाके के एक अनजान कमरे में थी, जहां उसके साथ गलत काम किया गया था.

मुख्य आरोपी ऑटो चालक गिरफ्तार

होश आने के बाद पीड़िता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और बुधवार को सदर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने बुधवार रात को ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला ऑटो चालक है. पुलिस अब उन दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है जो उस रात ऑटो में मौजूद थे.

यह भी पढ़ें: DLF गुरुग्राम में बम की धमकी, कानून के शिकंजे में फंसा लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आया शख्स, लड़की का था चक्कर