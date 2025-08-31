विज्ञापन
क्या कम सोने से आंखों की रोशनी कमजोर होती है? जान लें कम नींद लेने के खतरनाक नुकसान

Kam Sone Ke Nuksan: कमजोर आंखों की रोशनी के पीछे कई वजहें हो सकती है. एक बड़ी वजह हमारे सोने का रूटीन भी है. आइए जानते हैं कैसे कम सोने से आदत आपको अंधा भी बना सकती है.

Kam Sone Se Kya Hota Hai: सोना कितना जरूरी है ये शायद हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं. लेकिन फिर भी लोग आजकल अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं. हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए नींद उतनी ही जरूरी है जितनी हवा और पानी. जब हम सोते हैं, तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है. खासकर आंखें. नींद के दौरान आंखों की मांसपेशियां आराम करती हैं, आंसू ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और रेटिना को पोषण मिलता है. लेकिन, जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो ये सभी प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, और नींद को नजरअंदाज कर देते हैं. इसका असर सिर्फ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है.

कम नींद और आंखों की सेहत का संबंध

सूजन और जलन: नींद पूरी न होने से आंखों में सूजन, जलन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
ड्राय आई सिंड्रोम: नींद की कमी से आंखों में नमी कम हो जाती है, जिससे ड्रायनेस और इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.
धुंधला दिखना: लगातार कम नींद लेने से विजन क्लियर नहीं रहता और चीजें धुंधली दिखने लगती हैं.
लाइट के प्रति सेंसिटिविटी: नींद की कमी से आंखें तेज रोशनी को सहन नहीं कर पातीं, जिससे सिरदर्द और चिड़चिड़ापन होता है.
रेटिना पर असर: नींद के दौरान रेटिना खुद को रिपेयर करती है. अगर नींद पूरी न हो, तो रेटिना कमजोर हो सकती है, जिससे आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है.

कम नींद लेने के अन्य नुकसान (Other Side Effects of Less Sleep)

  • मेमोरी लॉस और फोकस की कमी
  • इम्यून सिस्टम कमजोर होना
  • दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ना
  • मूड स्विंग्स और डिप्रेशन

नींद की कमी का असर पूरे शरीर पर पड़ता है. लेकिन, आंखों पर इसका सीधा और तेज असर होता है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के अनुसार, नींद के दौरान आंखें खुद को ठीक करती हैं. अगर आप रोजाना 7–8 घंटे की नींद नहीं लेते, तो आपकी आंखें थकी हुई, लाल और कमजोर हो सकती हैं.

आंखों की रोशनी बचाने के लिए टिप्स

  • रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें
  • सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें
  • आंखों को आराम देने वाले व्यायाम करें
  • डाइट में विटामिन A, C और E शामिल करें
  • धूप में UV प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहनें

अगर आप सोचते हैं कि कम सोना सिर्फ आलस या थकान लाता है, तो अब समय है सोच बदलने का. नींद की कमी आपकी आंखों की रोशनी को धीरे-धीरे कमजोर कर सकती है. इसलिए, अच्छी नजर को तेज बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना सही खानपान और नियमित व्यायाम.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

