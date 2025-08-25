किस विटामिन की कमी से घबराहट होने लगती है?

Kis Vitamin Ki Kami Se Ghabrahat Hoti Hai: आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोगों को अचानक घबराहट होने लगती है. अक्सर ऐसा होना शरीर में कुछ कमियों का संकेत हो सकता है. आजकल बहुत से लोग पहले से ही छोटी-छोटी बातों पर घबराहट, बेचैनी या चिंता महसूस करते हैं. कभी-कभी यह मानसिक तनाव, थकान या नींद की कमी की वजह से होता है, लेकिन कई बार इसके पीछे शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी जिम्मेदार होती है. खासकर विटामिन्स की कमी से नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता. आइए जानते हैं कि कौन-से विटामिन की कमी से घबराहट होने लगती है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है.

विटामिन जिनकी कमी से होने लगती है घबराहट (Vitamins Whose Deficiency Causes Anxiety | kis vitamin ki kami se ghabrahat hoti hai)

1. विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी

सबसे ज्यादा घबराहट विटामिन B कॉम्प्लेक्स, खासकर विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी से होती है. विटामिन B12 दिमाग और नसों के लिए जरूरी है. इसकी कमी से ब्रेन को सही सिग्नल नहीं मिलते, जिससे बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन और थकान महसूस होती है. विटामिन B6 मूड को बेहतर बनाने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामिन बनाने में मदद करता है. अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति चिड़चिड़ा और घबराया हुआ महसूस करने लगता है. खाने के स्रोतों में अंडा, दूध, दही, मछली, हरी सब्जियां, केला, दालें और ड्राई फ्रूट्स.

2. विटामिन D की कमी

आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोगों को सन-एक्सपोजर नहीं मिल पाता है. विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. इसकी कमी से थकान, डिप्रेशन, घबराहट, नींद की समस्या होने लगती है. रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन D की कमी होती है, उनमें एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स ज्यादा देखे जाते हैं. धूप इसका सबसे बड़ा स्रोत है. इसके अलावा दूध, अंडे की जर्दी, मशरूम और फैटी फिश (साल्मन, टूना) से भी विटामिन D मिलता है.

3. मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व

हालांकि यह विटामिन नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम की कमी से भी घबराहट और बेचैनी बढ़ सकती है. यह मिनरल शरीर को रिलैक्स करने और नर्वस सिस्टम को शांत रखने में मदद करता है. इसके लिए आप काजू, बादाम, पालक, कद्दू के बीज, ब्राउन राइस और साबुत अनाज खाएं.

घबराहट कम करने के लिए क्या करें?

बैलेंस डाइट लें और हरी सब्जियां, फल, दूध-दही, अंडा और दालें जरूर शामिल करें.

रोजाना कम से कम 15–20 मिनट धूप लें ताकि विटामिन D की कमी न हो.

ज्यादा कैफीन (चाय, कॉफी) और जंक फूड से बचें.

योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें.

घबराहट को हमेशा सिर्फ मानसिक समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार इसके पीछे विटामिन B12, B6 और D की कमी होती है. अगर सही समय पर डाइट और सप्लीमेंट्स के जरिए इनकी कमी पूरी कर ली जाए, तो घबराहट और चिंता से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

