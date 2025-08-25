विज्ञापन
विशेष लिंक

किस विटामिन की कमी से घबराहट होने लगती है?

Ghabrahat Ka Karan: अगर अक्सर घबराहट की दिक्कत होने लगे तो यह शरीर में कुछ विटामिन की कमी का भी संकेत हो सकता है. यहां जानिए किन विटामिन की कमी से शरीर में घबराहट होने लगती है.

Read Time: 4 mins
Share
किस विटामिन की कमी से घबराहट होने लगती है?
Kis Vitamin Ki Kami Se Ghabrahat Hoti Hai: विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी भी बड़ा कारण है.

Kis Vitamin Ki Kami Se Ghabrahat Hoti Hai: आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोगों को अचानक घबराहट होने लगती है. अक्सर ऐसा होना शरीर में कुछ कमियों का संकेत हो सकता है. आजकल बहुत से लोग पहले से ही छोटी-छोटी बातों पर घबराहट, बेचैनी या चिंता महसूस करते हैं. कभी-कभी यह मानसिक तनाव, थकान या नींद की कमी की वजह से होता है, लेकिन कई बार इसके पीछे शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी जिम्मेदार होती है. खासकर विटामिन्स की कमी से नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता. आइए जानते हैं कि कौन-से विटामिन की कमी से घबराहट होने लगती है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है.

विटामिन जिनकी कमी से होने लगती है घबराहट (Vitamins Whose Deficiency Causes Anxiety | kis vitamin ki kami se ghabrahat hoti hai)

1. विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी

सबसे ज्यादा घबराहट विटामिन B कॉम्प्लेक्स, खासकर विटामिन B12 और विटामिन B6 की कमी से होती है. विटामिन B12 दिमाग और नसों के लिए जरूरी है. इसकी कमी से ब्रेन को सही सिग्नल नहीं मिलते, जिससे बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन और थकान महसूस होती है. विटामिन B6 मूड को बेहतर बनाने वाले हार्मोन सेरोटोनिन और डोपामिन बनाने में मदद करता है. अगर इसकी कमी हो जाए तो व्यक्ति चिड़चिड़ा और घबराया हुआ महसूस करने लगता है. खाने के स्रोतों में अंडा, दूध, दही, मछली, हरी सब्जियां, केला, दालें और ड्राई फ्रूट्स.

यह भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से होता है बार-बार सिरदर्द?

Latest and Breaking News on NDTV

2. विटामिन D की कमी

आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि लोगों को सन-एक्सपोजर नहीं मिल पाता है. विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. इसकी कमी से थकान, डिप्रेशन, घबराहट, नींद की समस्या होने लगती है. रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन D की कमी होती है, उनमें एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स ज्यादा देखे जाते हैं. धूप इसका सबसे बड़ा स्रोत है. इसके अलावा दूध, अंडे की जर्दी, मशरूम और फैटी फिश (साल्मन, टूना) से भी विटामिन D मिलता है.

3. मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व

हालांकि यह विटामिन नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम की कमी से भी घबराहट और बेचैनी बढ़ सकती है. यह मिनरल शरीर को रिलैक्स करने और नर्वस सिस्टम को शांत रखने में मदद करता है. इसके लिए आप काजू, बादाम, पालक, कद्दू के बीज, ब्राउन राइस और साबुत अनाज खाएं.

यह भी पढ़ें: नीम की पत्तियां चबाने के फायदे और नुकसान, सेवन का सही तरीका

Latest and Breaking News on NDTV

घबराहट कम करने के लिए क्या करें?

  • बैलेंस डाइट लें और हरी सब्जियां, फल, दूध-दही, अंडा और दालें जरूर शामिल करें.
  • रोजाना कम से कम 15–20 मिनट धूप लें ताकि विटामिन D की कमी न हो.
  • ज्यादा कैफीन (चाय, कॉफी) और जंक फूड से बचें.
  • योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें.

घबराहट को हमेशा सिर्फ मानसिक समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई बार इसके पीछे विटामिन B12, B6 और D की कमी होती है. अगर सही समय पर डाइट और सप्लीमेंट्स के जरिए इनकी कमी पूरी कर ली जाए, तो घबराहट और चिंता से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ghabrahat Ka Karan, Vitamin Ki Kami, Nervousness Causes, Kis Vitamin Ki Kami Se Ghabrahat Hoti Hai, Which Vitamin Deficiency Causes Nervousness, Kis Vitamin B12 Ki Kami Se Ghabrahat, Ghabrahat Ke Lakshan Aur Ilaaj, Mansik Kamzori Ka Karan Vitamin Ki Kami, Vitamin Ki Kami Se Chinta Aur Bechaini, Vitamin D Ki Kami Se Mood Swings, Vitamin Ki Kami Se Mansik Swasthya Par Asar, Vitamin Deficiency And Anxiety
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com