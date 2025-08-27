मां या पापा को है BP की दिक्कत, तो उन्हें खिलाएं ये 5 चीजें, बिना दवा कंट्रोल में रहने लगेगा हाई ब्लड प्रेशर

Foods For High Blood Pressure: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन गई है. खासकर जब हमारे माता-पिता की उम्र बढ़ती है, तो यह परेशानी और भी गंभीर हो जाती है. दवाइयों के सहारे रहना कई बार जरूरी होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ खास चीजें खाने से बीपी को बिना दवा के भी कंट्रोल किया जा सकता है? अगर आपके मां या पापा को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो यह लेख उनके लिए बेहद फायदेमंद है. यहां हम आपको बताएंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जो नेचुरल तरीके से बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं. ये चीजें न सिर्फ सेहतमंद हैं, बल्कि रोजमर्रा के खाने में आसानी से शामिल की जा सकती हैं.

हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए फूड्स (Foods to Lower High Blood Pressure)

1. बीटरूट (चुकंदर)

चुकंदर में नाइट्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. यह ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है. रिसर्च के अनुसार, चुकंदर का जूस पीने से कुछ ही घंटों में सिस्टोलिक बीपी कम हो सकता है. आप इसे सलाद, जूस या सब्जी के रूप में दे सकते हैं.

2. केला

केला पोटैशियम से भरपूर होता है, जो शरीर में सोडियम लेवल को बैलेंस करता है. सोडियम ज्यादा होने से बीपी बढ़ता है. लेकिन, पोटैशियम इसे कंट्रोल करता है. रोजाना एक केला खाने से बीपी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है.

3. लहसुन

लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन नामक तत्व ब्लड वेसल्स को फैलाने में मदद करता है. इससे ब्लड प्रेशर कम होता है. लहसुन को कच्चा या हल्का पकाकर खाने से इसके फायदे मिलते हैं. आप इसे दाल, सब्जी या चटनी में शामिल कर सकते हैं.

4. बेरीज (जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी)

बेरीज में एंटीऑक्सिडेंट्स और फ्लैवोनॉयड्स होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं और धमनियों को हेल्दी रखते हैं. अगर ताजा बेरीज न मिलें, तो सूखी बेरीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं.

5. पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी सब्जियां मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर होती हैं. ये तत्व बीपी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. रोजाना एक कटोरी हरी सब्जी खाने से दिल की सेहत सुधरती है और बीपी सामान्य रहता है.

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, अगर हम सही खानपान अपनाएं. ऊपर बताई गई 5 चीजें न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी वरदान हैं. अपने माता-पिता के भोजन में इन चीजों को शामिल करें.

