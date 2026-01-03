विज्ञापन
India ODI Squad vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों ने मारी बाजी

BCCI Announced Team India Squad for ODI Series vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया गया है. 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी भारत-न्यूजीलैंड सीरीज.

Team India ODI Squad Announced vs NZ: वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान

Team India ODI Squad Announced vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया गया है. कप्तान शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी. कप्तान शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है, लेकिन उसकी मौजूदगी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी. इसके साथ ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को जगह दी गई है. ईशान किशन वनडे में जगह नहीं बना पाए और मो. शमी को मौका नहीं मिला है. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: भारत की वनडे टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज

भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे पहले वनडे सीरीज खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम:: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.

