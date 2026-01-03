विज्ञापन
विशेष लिंक

आंखों से हटाना चाहते हैं चश्मा? तो आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये खास Vitamin

आपको बता दें कि सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की कमी भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा विटामिन आपकी आंखों के लिए जरूरी है और इसके लिए आपको क्या-क्या खाना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
आंखों से हटाना चाहते हैं चश्मा? तो आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये खास Vitamin
अगर आपकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर है या आंखों में दर्द रहता है, तो घरेलू नुस्खों के साथ-साथ एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें

Which vitamin is strong eye sight : आज के दौर में हम अपना ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने बिताते हैं. नतीजतन, कम उम्र में ही आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, आंखों में सूखापन (Dryness) महसूस होता है जिसके चलते आंखों पर मोटे-मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि आंखों की इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण शरीर में जरूरी विटामिन की कमी है? आपको बता दें कि सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की कमी भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा विटामिन आपकी आंखों के लिए जरूरी है और इसके लिए आपको क्या-क्या खाना चाहिए.

कौन सा विटामिन करता है आंख की रोशनी तेज

विटामिन-A

जब बात आंखों की आती है, तो सबसे पहला नाम विटामिन-A का आता है. इसे आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी माना जाता है. यह आंखों के 'कॉर्निया' को साफ रखने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो 'रतौंधी' जैसी बीमारी हो सकती है.

यह भी पढ़ें- ये सफेद चीज है कैल्शियम से भरपूर, हड्डियों के लिए है रामबाण, सर्दियों में जरूर करें डाइट में शामिल

क्या खाएं

गाजर, शकरकंद, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन-A का सबसे अच्छा सोर्स हैं.

विटामिन-C

विटामिन-C सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आंखों की नसों को भी मजबूत करता है. यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बढ़ती उम्र में होने वाले मोतियाबिंद (Cataract) के खतरे को कम करता है.

क्या खाएं

आंवला, संतरा, नींबू और शिमला मिर्च को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.

विटामिन-E

हमारी आंखों की कोशिकाएं (Cells) बहुत नाजुक होती हैं. विटामिन- ई (E) इन सेल्स को खराब होने से बचाता है. सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विटामिन-E बहुत जरूरी है.

क्या खाएं

बादाम, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली में यह भरपूर मात्रा में मिलता है.

विटामिन-B

हालिया रिसर्च बताती हैं कि विटामिन-B कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन आंखों की मांसपेशियों को ढीला होने से रोकता है और नजर को धुंधला होने से बचाता है.

यह भी पढ़ें- गले की खिच-खिच होगी दूर और आवाज बनेगी सुरीली, बस अपनाएं आयुर्वेद के ये आसान नुस्खे

कुछ और जरूरी टिप्स
  • हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें.
  • आंखों की थकान मिटाने के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है.
  • आंखों की नमी बनाए रखने के लिए खूब पानी पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin A For Eyes, Best Food For Eyesight, How To Improve Vision, Vitamin C Benefits, Prevent Cataract Naturally
Get App for Better Experience
Install Now