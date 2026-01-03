आंखों से हटाना चाहते हैं चश्मा? तो आज ही अपनी डाइट में शामिल करें ये खास Vitamin

Which vitamin is strong eye sight : आज के दौर में हम अपना ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने बिताते हैं. नतीजतन, कम उम्र में ही आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, आंखों में सूखापन (Dryness) महसूस होता है जिसके चलते आंखों पर मोटे-मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि आंखों की इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण शरीर में जरूरी विटामिन की कमी है? आपको बता दें कि सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की कमी भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा विटामिन आपकी आंखों के लिए जरूरी है और इसके लिए आपको क्या-क्या खाना चाहिए.

कौन सा विटामिन करता है आंख की रोशनी तेज

जब बात आंखों की आती है, तो सबसे पहला नाम विटामिन-A का आता है. इसे आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी माना जाता है. यह आंखों के 'कॉर्निया' को साफ रखने में मदद करता है. शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो 'रतौंधी' जैसी बीमारी हो सकती है.

गाजर, शकरकंद, पपीता और हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन-A का सबसे अच्छा सोर्स हैं.

विटामिन-C सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आंखों की नसों को भी मजबूत करता है. यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बढ़ती उम्र में होने वाले मोतियाबिंद (Cataract) के खतरे को कम करता है.

आंवला, संतरा, नींबू और शिमला मिर्च को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं.

हमारी आंखों की कोशिकाएं (Cells) बहुत नाजुक होती हैं. विटामिन- ई (E) इन सेल्स को खराब होने से बचाता है. सूरज की हानिकारक किरणों और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विटामिन-E बहुत जरूरी है.

बादाम, सूरजमुखी के बीज और मूंगफली में यह भरपूर मात्रा में मिलता है.

हालिया रिसर्च बताती हैं कि विटामिन-B कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन आंखों की मांसपेशियों को ढीला होने से रोकता है और नजर को धुंधला होने से बचाता है.

हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें.

आंखों की थकान मिटाने के लिए 7-8 घंटे की नींद जरूरी है.

आंखों की नमी बनाए रखने के लिए खूब पानी पिएं.

