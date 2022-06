Weight Gain During Period: Is it Normal? वजन बढ़ने से रोकने के लिए पीरियड्स के दौरान ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली डाइट लें

Do you gain weight faster on your period? पीरियड्स के दौरान अक्सर महिलाएं दोहरी परेशानी से गुजरती हैं. पहली तो पीरियड (Periods) ही अपने आप में समस्या होता है, जिसमें दर्द और ब्लीडिंग (Pain and Bleeding) से हाल बेहाल होता है. दूसरी परेशानी होती है वजन (Weight) की. पीरियड्स (Periods) शुरू होते ही अचानक पेट बाहर निकला हुआ दिखाई देता है. कुछ लोगों को खाने की क्रेविंग भी बढ़ जाती है और दर्द के चलते वर्कआउट (Workout) भी रोकने की नौबत आ जाती है. ऐसे में वेट लॉस (Weight Loss) की जितनी कोशिश पहले की गई होती है सब पर पानी फिर जाता है. फूला हुआ पेट ये बताने के लिए काफी होता है कि पीरियड्स के दौरान आपका वजन वापस बढ़ (Weight Gain) चुका है. तो फिर ऐसा क्या करें कि पीरियड्स के दौरान भी वजन पर असर न पड़े.