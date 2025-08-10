विज्ञापन
महिलाओं में दिखने वाले डायबिटीज के शुरुआती लक्षण जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

Symptoms of Diabetes In Women: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाती है. खासतौर पर महिलाओं में इसके लक्षण कई बार सामान्य लगते हैं और इसी वजह से वे इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं.

Signs of Diabetes In Females: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे शरीर को प्रभावित करती है और अगर समय रहते इसके लक्षणों को पहचाना न जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकती है. खासतौर पर महिलाओं में इसके शुरुआती संकेत कई बार सामान्य लगते हैं जैसे थकान, बार-बार प्यास लगना या वजन में अचानक बदलाव जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन, इन संकेतों को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. इस लेख में हम जानेंगे कि महिलाओं में डायबिटीज के कौन-कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं और क्यों जरूरी है कि इन्हें समय पर पहचाना जाए.

महिलाओं में डायबिटीज के शुरुआती लक्षण (Early Symptoms of Diabetes In Women)

1. बार-बार पेशाब आना

अगर आपको दिन में कई बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है, खासकर रात में नींद टूटती है, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है. शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है.

2. बार-बार प्यास लगना

शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकलने पर प्यास ज्यादा लगती है. अगर आपको बिना किसी कारण बार-बार पानी पीने की इच्छा होती है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है.

3. भूख बढ़ना लेकिन वजन कम होना

डायबिटीज में शरीर ग्लूकोज़ को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता. ऐसे में भूख तो बढ़ती है लेकिन वजन घटने लगता है. यह एक गंभीर संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

4. थकान और कमजोरी

अगर आपको बिना ज्यादा काम किए भी थकान महसूस होती है या दिनभर सुस्ती रहती है, तो यह डायबिटीज का लक्षण हो सकता है. शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे कमजोरी महसूस होती है.

5. धुंधला दिखना

डायबिटीज आंखों की नसों को प्रभावित करती है. अगर आपको धुंधला दिखने लगे या आंखों में जलन हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

6. घाव या चोट का देर से भरना

अगर आपकी त्वचा पर कोई कट या घाव जल्दी ठीक नहीं होता, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है. हाई ब्लड शुगर से शरीर की हीलिंग क्षमता कम हो जाती है.

7. मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन

ब्लड शुगर का असंतुलन मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है. महिलाओं में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग या डिप्रेशन जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं.

डॉक्टर क्या सलाह देते हैं?

अगर ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई भी लगातार दिखे, तो तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए. डायबिटीज को जितना जल्दी पकड़ा जाए, उतना ही बेहतर इलाज संभव है.

महिलाओं को अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. डायबिटीज एक गंभीर लेकिन कंट्रोल की जा सकने वाली बीमारी है. सही समय पर जांच, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से इसे रोका जा सकता है. सेहत के साथ समझौता न करें, सावधानी ही सुरक्षा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

