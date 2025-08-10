विज्ञापन
अखरोट से लेकर हरी पत्तेदार सब्जियों तक ये चीजें बढ़ाती हैं ब्रेन पावर, स्ट्रेस, एंजायटी के लिए भी रामबाण

How To Boost Brain Power: इन फूड्स को डाइट में शामिल करके शारीरिक और मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा दिया जा सकता है. रोजमर्रा की इन छोटी-छोटी चीजों से तनाव, चिंता और अवसाद से लड़ा जा सकता है.

How To Boost Brain Power: आयुष मंत्रालय अखरोट को ब्रेन का पावर हाउस बताता है.

Brain Boosting Foods: हमारा दिमाग सिर्फ विचारों से ही नहीं, बल्कि सही पोषण से भी सुचारू रूप से काम करता है. ऐसे में आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. कुछ फूड्स जैसे अखरोट, ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलियां न केवल हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, इनका सेवन इमोशनल बैलेंस, एकाग्रता और ब्रेन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. इन फूड्स को डाइट में शामिल करके शारीरिक और मेंटल हेल्थ को भी बढ़ावा दिया जा सकता है. रोजमर्रा की इन छोटी-छोटी चीजों से तनाव, चिंता और अवसाद से लड़ा जा सकता है.

ब्रेन का पावर हाउस है अखरोट

आयुष मंत्रालय अखरोट को ब्रेन का पावर हाउस बताता है. अखरोट को 'ब्रेन फूड' कहा जाता है और यह बिल्कुल सही है. यह ओमेगा-3 फैटी एसिड का बढ़िया सोर्स है, जो ब्रेन फंक्शन्स को बेहतर बनाने में मदद करता है. रेगुलर रूप से अखरोट खाने से तनाव कम होता है, याददाश्त मजबूत होती है और मेंटल हेल्थ में सुधार होता है. रोजाना मुट्ठी भर अखरोट आपके दिमाग को तेज और हेल्दी रख सकता है.

ब्रेन के लिए ब्रोकली के फायदे

ब्रोकली भी मेंटल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसे फोलेट का खजाना भी कहा जाता है. ब्रोकली न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है. इसमें फोलिक एसिड (विटामिन बी9) प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी कमी अवसाद से जुड़ी होती है. फोलेट ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसे सलाद, सूप या सब्जी के रूप में डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद होता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियों को मानसिक शांति का आधार माना जाता है. पालक, मेथी और अन्य पत्तेदार साग मेंटल हेल्थ के लिए वरदान हैं. इनमें फोलेट, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं. ये सब्जियां ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाती हैं और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं. इन्हें रोजाना अपने भोजन में शामिल करना आसान और प्रभावी है.

फलियों के फायदे

फलियां, जैसे राजमा, चना और दाल, फाइबर से भरपूर होती हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखती हैं. स्थिर ब्लड ग्लूकोज मूड स्विंग को रोकने में मदद करता है. इसके अलावा, फलियों में ट्रिप्टोफैन होता है, जो सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में सहायता करता है. सेरोटोनिन एक ऐसा रसायन है, जो खुशी और शांति का एहसास देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

