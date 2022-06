Period Blood Color Signs: रेड, ब्राउन या ब्लैक, क्या संकेत देते हैं पीरियड ब्लड ये कलर? कहीं आपको ये समस्या तो नहीं!

Period Blood Color Signs: लाल और गाढ़ा लाल रंग खून हेल्दी पीरियड का संकेत देता है.

What Does The Color Of Period Blood Mean: महिलाओं को हर महीने पीरियड्स से गुजरना पड़ता है, कई बार पीरियड के दौरान निकलने वाले ब्लड का कलर अलग-अलग होता है. दरअसल, खून के रंग में ये बदलाव आपके स्वास्थ्य को लेकर एक जरूरी संकेत होता है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. हर महीने हार्मोन चेंज होने की वजह से ब्लड का टेक्सचर और कलर बदलता रहता है. ब्लड के कलर में बदलाव महिला की डाइट, उम्र, लाइफस्टाइल और वातावरण पर भी डिपेंड करता है. हालांकि, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी और कुछ चुनिंदा केसस में सर्वाइकल कैंसर की वजह से खून के रंग में बदलाव और अनियमित ब्लीडिंग की समस्या होती है. आइए जानते हैं कि पीरियड के दौरान ब्लड का कौन का रंग क्या संकेत देता है.

पीरियड ब्लड के कौन से कलर का क्या मतलब? | What Do The Colors Of Period Blood Mean?