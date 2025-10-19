कोच डीमा का चौंकाने वाला बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, 68 किलो वजन घटाकर बने फिटनेस की मिसाल, देखें Video

विज्ञापन
Weight Loss Journey: आज के दौर में फिट रहना जितना जरूरी है, उतना ही मुश्किल भी लगता है. लेकिन जब कोई इंसान अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, तो वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है. कोच डीमा ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने शानदार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 150 पाउंड (लगभग 68 किलो) वजन घटाया और खुद को पूरी तरह फिट बना लिया.

वीडियो में क्या दिखाया कोच डीमा ने?

कोच डीमा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक साफ नजर आती है. वीडियो की शुरुआत में वे पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें उनका वजन काफी ज्यादा था. फिर धीरे-धीरे उनकी फिटनेस जर्नी के स्टेप्स और आखिर में उनका फिट और टोन्ड शरीर दिखाया गया. कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मेरा ट्रांसफॉर्मेशन: माइनस 150 पाउंड", जो इस जर्नी की गंभीरता और मेहनत को दर्शाता है.

क्या था उनका ट्रांसफॉर्मेशन का मोटिवेशन?

सेहत की चिंता: ज्यादा वजन के कारण उन्हें शारीरिक परेशानियां होने लगी थीं.
आत्मविश्वास की कमी: पहले वे खुद को लेकर असहज महसूस करते थे.
लक्ष्य तय करना: उन्होंने खुद से वादा किया कि वे अपनी जिंदगी बदलेंगे.
सोशल मीडिया पर प्रेरणा: उन्होंने कई फिटनेस कोच और ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज देखीं, जिससे उन्हें हिम्मत मिली.

उन्होंने क्या-क्या बदला अपनी लाइफस्टाइल में?

1. डाइट में सुधार

प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूरी बनाई. हेल्दी फूड जैसे ओट्स, सब्जियां, फल, प्रोटीन रिच फूड को अपनाया. पानी की मात्रा बढ़ाई और डिटॉक्स ड्रिंक्स का सेवन किया.

2. नियमित वर्कआउट

शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज से शुरुआत की. धीरे-धीरे कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और HIIT वर्कआउट को शामिल किया. हर दिन कम से कम 1 घंटा वर्कआउट को समर्पित किया.

3. मेंटल हेल्थ पर ध्यान

मेडिटेशन और पॉजिटिव सोच को अपनाया. खुद को मोटिवेट रखने के लिए छोटे-छोटे लक्ष्य बनाए. ताकि वे उनको आसानी से हासिल कर पाएं.

तस्वीरों में दिखी मेहनत की झलक

कोच डीमा ने कुछ पहले और बाद की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जो उनकी कठिन मेहनत और बदलाव को दर्शाती हैं. इन तस्वीरों में उनका आत्मविश्वास और फिटनेस साफ नजर आता है. पहले की तस्वीरों में वे भारी शरीर के साथ थके हुए दिखते हैं, जबकि अब वे एनर्जेटिक, मुस्कुराते हुए और फिट नजर आते हैं.

क्या सीख सकते हैं हम कोच डीमा से?

  • कोई भी बदलाव संभव है, अगर आप ठान लें.
  • छोटे कदम भी बड़ा असर डालते हैं, शुरुआत जरूरी है.
  • सोशल मीडिया पर सही कंटेंट देखना प्रेरणा बन सकता है.
  • सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं.

कोच डीमा की कहानी सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है. उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

