सिर्फ 1 हफ्ते में हो जाएगी किडनी की गंदगी साफ, ये घरेलू ड्रिंक करेगी कमाल, ऐसे बनाएं घर पर

Kidney Cleansing Drink | Kidney Ko Healthy Kaise Rakhe: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. जंक फूड, कम पानी पीना, स्ट्रेस और खराब रूटीन के कारण शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जो धीरे-धीरे हमारी किडनी पर असर डालते हैं. किडनी हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है, जो खून को साफ करने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और शरीर में पानी व मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने का काम करती है. अगर किडनी ठीक से काम न करे, तो शरीर में कई समस्याएं जन्म ले सकती हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड बढ़ना, डिहाइड्रेशन और थकान.

लेकिन, अच्छी खबर ये है कि एक आसान घरेलू ड्रिंक की मदद से आप सिर्फ 1 हफ्ते में अपनी किडनी की सफाई कर सकते हैं. अगर आप भी किडनी की सफाई के उपाय तलाश रहे हैं, तो ये ड्रिंक न सिर्फ किडनी को डिटॉक्स करती है, बल्कि शरीर को तरोताजा भी करती हैं. आइए जानते हैं इस कमाल के ड्रिंक के बारे में.

घरेलू ड्रिंक जो करेगा किडनी की सफाई (Homemade Drink That Will Cleanse Your Kidneys)

इस ड्रिंक को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं. इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है और इसके फायदे चौंकाने वाले हैं.

सामग्री:

धनिया पत्तियां - 1 कप

पानी - 1 लीटर

नींबू का रस - 1 बड़ा चम्मच

शहद - 1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक)

बनाने का तरीका:

सबसे पहले धनिया पत्तियों को अच्छे से धो लें.

एक लीटर पानी में इन्हें डालकर 10-15 मिनट तक उबालें.

जब पानी का रंग बदल जाए और उसमें धनिया की खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें.

इस मिश्रण को छानकर एक बोतल में भर लें.

इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं (स्वाद अनुसार).

सेवन का तरीका:

इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पिएं.

लगातार 7 दिन तक इसका सेवन करें.

कैसे करता है ये ड्रिंक काम?

धनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं जो किडनी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

नींबू यूरिन को बढ़ाता है जिससे किडनी की सफाई तेज होती है.

शहद शरीर को एनर्जी देता है और स्वाद को बेहतर बनाता है.

यह ड्रिंक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है और किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाता है.

इन बातों का रखें खास ख्याल

इस ड्रिंक को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपको पहले से कोई किडनी संबंधी बीमारी है.

पानी की मात्रा बढ़ाएं. दिनभर में कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पिएं.

जंक फूड और नमक का सेवन कम करें. ये किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं.

फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में शामिल करें.

किडनी को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

नारियल पानी, खीरे का रस, तरबूज का जूस और नींबू पानी भी किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं.

पालक, ब्रोकली, सेब और बेरीज जैसे फूड्स को डाइट में शामिल करें. ये किडनी के लिए फायदेमंद हैं.

अगर आप अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं और शरीर से गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये घरेलू ड्रिंक आपके लिए एक बेहतरीन उपाय हो सकता है. सिर्फ 1 हफ्ते में असर दिखने लगता है, बशर्ते आप इसे नियमित रूप से और सही तरीके से अपनाएं.

