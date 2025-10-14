क्या देसी घी वजन कम करता है?

How To Use Ghee To Reduce Belly Fat: देसी घी के बिना खाने का मजा नहीं आता, फिर चाहें वो दाल चावल हो या किसी सब्जी के साथ सुखी रोटी. पुराने समय में हर घर में देसी घी का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाद के लिए, बल्कि सेहत के लिए भी किया जाता था, लेकिन आजकल लोग फिट रहने के लिए अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देसी घी खाने से वजन कम किया जा सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कई लोगों को लगता है कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, जबकि सच्चाई कुछ अलग है. तो चलिए जानते हैं तो देसी घी वजन घटाने में कैसे मदद कर सकता है और इसका सेवन कैसे करना चाहिए?

वजन कम करने के लिए घी कैसे खाएं?

हेल्दी फैट्स: देसी घी मीडियम चेन फैटी एसिड्स से भरपूर है, जो शरीर में फैट जमा नहीं होने देते हैं. इसलिए सीमित मात्रा में देसी घी का सेवन वजन घटाने में मदद कर सकता है.

मेटाबॉलिज्म: देसी घी में मौजूद ब्यूटिरिक एसिड गट हेल्थ को ठीक रखते हैं और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करते हैं. जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, तो शरीर जमा फैट तेजी से ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

भूख कंट्रोल: घी में मौजूद हेल्दी फैट्स पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवा सकते हैं, जिससे ज्यादा भूख नहीं लगती है और आसानी से वजन कम किया जा सकता है.

देसी घी खाने का सही तरीका

दिन में 2 से 3 चम्मच देसी घी पर्याप्त माना जा सकता है.

आप चाहें, तो इसे गर्म दाल, रोटी, या सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं.

सुबह खाली पेट एक चम्मच घी और गुनगुना पानी लेने से भी मेटाबॉलिज्म को तेज किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)