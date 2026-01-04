विज्ञापन
विशेष लिंक

52 की उम्र में भी पसीना, पावर और परफेक्शन! नए साल में मलाइका अरोड़ा का फिटनेस फॉर्मूला, देखें वर्कआउट वीडियो

Malaika Arora Fitness Journey: हाल ही में मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके 2026 के फिटनेस गोल्स की झलक देखने को मिलती है. यह वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज का कलेक्शन नहीं, बल्कि मजबूत इरादों और मानसिक संतुलन की झलक भी है.

Read Time: 4 mins
Share
52 की उम्र में भी पसीना, पावर और परफेक्शन! नए साल में मलाइका अरोड़ा का फिटनेस फॉर्मूला, देखें वर्कआउट वीडियो
Malaika Arora Fitness: वीडियो में मलाइका अरोड़ा कई तरह की एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं.

Malaika Arora Workout Video: बॉलीवुड में अगर फिटनेस, अनुशासन और उम्र को मात देने की बात हो, तो मलाइका अरोड़ा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. 50 की उम्र पार करने के बाद भी मलाइका जिस तरह से खुद को फिट, एक्टिव और फोकस्ड रखती हैं, वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है. उनके सोशल मीडिया पोस्ट सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश देते हैं सेहत कोई शॉर्ट-टर्म गोल नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल है.

नए साल 2026 की शुरुआत में भी मलाइका ने यही फिलॉसफी अपनाई है. जहां ज्यादातर लोग नए साल के रेज़ोल्यूशन कुछ हफ्तों में ही भूल जाते हैं, वहीं मलाइका कंसिस्टेंसी, बैलेंस और लंबे समय तक चलने वाली आदतों पर भरोसा करती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके 2026 के फिटनेस गोल्स की झलक देखने को मिलती है. यह वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज का कलेक्शन नहीं, बल्कि मजबूत इरादों और मानसिक संतुलन की झलक भी है.

ये भी पढे़ं: डॉक्टर ने बताया दांत में कीड़ा, दर्द और सड़न का असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा, बस घर पर इस चीज से बनाएं माउथ वॉश 

2026 के लिए मलाइका का फिटनेस मंत्र:

वीडियो के साथ मलाइका ने लिखा "मेहनत करो. शांत रहो. पैसे कमाओ." और साइड नोट में साफ कहा "2026 गोल्स: अपने शरीर को हिलाएं. अपनी सुकून की रक्षा करें."

यह लाइन बताती है कि फिटनेस सिर्फ शरीर को चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की शांति भी उतनी ही जरूरी है.

वीडियो में दिखीं ये दमदार एक्सरसाइज:

वीडियो में मलाइका अरोड़ा कई तरह की एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं, जो उनकी ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को दिखाती हैं:

  • वॉकिंग लंग्स: लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और बैलेंस के लिए.
  • वेटेड रशियन ट्विस्ट (सिट-अप मोशन के साथ): कोर को मजबूत बनाने के लिए.
  • हेडस्टैंड : फोकस, बैलेंस और बॉडी कंट्रोल का बेहतरीन उदाहरण.
  • पिलेट्स मूव्स: डीप मसल्स और पोस्चर सुधारने के लिए.
  • आर्म स्ट्रेच और स्टैंडिंग साइड बेंड्स: फ्लेक्सिबिलिटी के लिए.
  • लेटरल जंप्स और माउंटेन क्लाइंबर्स: कार्डियो और एजिलिटी बढ़ाने के लिए.
  • क्रंच वेरिएशन और डंबल ट्विस्ट: कोर टोनिंग के लिए

इन मूव्स से साफ है कि मलाइका सिर्फ एक तरह की एक्सरसाइज पर निर्भर नहीं रहतीं, बल्कि कार्डियो, स्ट्रेंथ, योग और पिलेट्स का बैलेंस बनाए रखती हैं.

पहले भी दिखा चुकी हैं दमदार एनर्जी:

इससे पहले भी मलाइका ने एक फिटनेस स्टूडियो से अपनी वर्कआउट रील शेयर की थी, जिसमें उनकी एनर्जी और फोकस देखते ही बनता था. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, "अगर आपका टारगेट एक मज़बूत कोर और टोन्ड ग्लूट्स है, तो ये मूव्स जरूर करें!"

ये भी पढ़ें: पहाड़ों पर पहुंचते ही पेट क्यों बिगड़ जाता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कारण, जाने से पहले कर लें ये तैयारी

ये एक्सरसाइज क्यों हैं खास?

1. स्पॉट जॉगिंग

यह जगह पर ही दौड़ने जैसी एक्सरसाइज है. इससे हार्ट हेल्थ बेहतर होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और कैलोरी बर्न होती है. यह उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनके पास कम जगह या समय होता है.

2. डंबल गोब्लेट स्क्वैट्स

यह लोअर बॉडी की पावरफुल एक्सरसाइज है. इससे ग्लूट्स, जांघों और क्वाड्रिसेप्स मजबूत होते हैं. साथ ही यह सही पोस्चर और स्क्वैट तकनीक को भी सुधारती है.

3. डंबल हाई नीज

यह हाई-इंटेंसिटी मूव कार्डियो को अगले लेवल पर ले जाता है. इससे स्टैमिना बढ़ता है, हार्ट रेट ऊपर जाता है और फैट बर्निंग तेज होती है.

2026 की शुरुआत कैसे करें?

मलाइका अरोड़ा की फिटनेस जर्नी हमें सिखाती है कि,  उम्र सिर्फ एक नंबर है, फिटनेस में कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, शरीर के साथ-साथ मन की शांति भी उतनी ही अहम है.

मलाइका अरोड़ा का 2026 फिटनेस वीडियो सिर्फ एक इंस्पिरेशन पोस्ट नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि खुद के लिए रोज थोड़ा समय निकालना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है. अगर आप नए साल में सच में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मलाइका के नक्शे-कदम पर चलते हुए एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाइए. जहां मेहनत भी हो, संतुलन भी और शांति भी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Malaika Arora Fitness Journey, Malaika Arora Workout Video, Fitness At 52, Malaika Arora Fitness Secrets, Malaika Arora Workout Routine, Indian Fitness Model, Fitness Formula, Healthy Lifestyle, Bollywood Fitness Inspiration, Malaika Arora Fitness Tips, Malaika Arora Diet Plan, Malaika Arora Workout Routine For Weight Loss, Malaika Arora 2026 Fitness Goals
Get App for Better Experience
Install Now