दिवाली में कैसे रखें ब्लड शुगर कंट्रोल? डायबिटिक लोगों के लिए 5 बेस्ट टिप्स, जान लें क्या करें और क्या नहीं

Diwali Diet for Diabetics: दिवाली में ब्लड शुगर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, खासकर डायबिटिक लोगों के लिए. मिठाइयों और स्नैक्स के बीच संतुलन बनाकर आप त्योहार का आनंद ले सकते हैं. बस इन 5 आसान टिप्स को अपनाएं और कुछ चीजों से दूरी बनाए रखें.

दिवाली में कैसे रखें ब्लड शुगर कंट्रोल? डायबिटिक लोगों के लिए 5 बेस्ट टिप्स, जान लें क्या करें और क्या नहीं
Diwali Diabetes Tips: डायबिटीज रोगी इस दिवाली रखें इन 5 बातों का ख्याल.

How to Control Blood Sugar During Diwali: दिवाली का नाम सुनते ही मन में मिठाइयों की खुशबू, नमकीन स्नैक्स की प्लेट की गर्माहट ताजा हो जाती है. लेकिन, अगर आप डायबिटिक हैं, तो यह मिठास आपके लिए परेशानी बन सकती है. त्योहारों में ओवरईटिंग और मीठा खाने की आदत ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा सकती है, जिससे थकान, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आप दिवाली के दौरान अपनी डाइट को समझदारी से प्लान करें. यहां हम बताएंगे डायबिटिक लोगों के लिए 5 बेस्ट टिप्स क्या करें और क्या नहीं, ताकि आप त्योहार का पूरा मजा ले सकें, बिना सेहत की चिंता के.

डायबिटीज वाले लोग दिवाली पर इन बातों का रखें ख्याल (Diabetic Care During Diwali: What to Eat and Avoid)

1. मीठे से दूरी बनाएं

क्या न खाएं: रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन जैसे हाई शुगर मिठाइयां ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं.
क्या खाएं: खजूर, गुड़ या स्टेविया से बनी मिठाइयां ट्राय करें. बेसन लड्डू या सूखे मेवे से बनी मिठाइयां बेहतर विकल्प हैं.
स्मार्ट टिप: मिठाई खाने का मन हो तो छोटी मात्रा में खाएं और उसके बाद हल्की वॉक जरूर करें.

2. खाने का समय और मात्रा रखें कंट्रोल

क्या न करें: बार-बार स्नैकिंग या देर रात खाना ब्लड शुगर को बिगाड़ सकता है.
क्या करें: फिक्स टाइम पर खाना खाएं और प्री-प्लेटिंग करें, यानी पहले से तय मात्रा में खाना लें.
स्मार्ट टिप: इंटरमिटेंट फास्टिंग या पोर्टियन कंट्रोल से ब्लड शुगर बेहतर रहता है.

3. फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खाना लें

क्या न करें: सिर्फ कार्ब्स या तले-भुने स्नैक्स पर निर्भर न रहें.
क्या करें: सलाद, दाल, पनीर, अंकुरित अनाज जैसे फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ऑप्शन्स अपनाएं.
स्मार्ट टिप: खाने से पहले एक कटोरी सलाद लेने से ओवरईटिंग से बचा जा सकता है.

4. हाइड्रेशन का रखें खास ध्यान

क्या न करें: कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस या मीठे शरबत से बचें.
क्या करें: नारियल पानी, नींबू पानी, तुलसी-चिया ड्रिंक जैसे हेल्दी विकल्प अपनाएं.
स्मार्ट टिप: दिनभर में कम से कम 8–10 गिलास पानी जरूर पिएं.

5. एक्टिव रहें

क्या न करें: पूरा दिन बैठकर टीवी देखना या सिर्फ खाने में व्यस्त रहना.
क्या करें: सुबह की वॉक, योग या डांस सेशन से शरीर एक्टिव रखें.
स्मार्ट टिप: खाने के बाद 10–15 मिनट की वॉक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है.

डायबिटिक लोगों को दिवाली में क्या नहीं करना चाहिए?

  • ओवरईटिंग से बचें
  • बिना जांचे मिठाइयां न खाएं
  • देर रात खाना न खाएं
  • पानी कम न पिएं
  • एक्सरसाइज छोड़ना भारी पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

