टमाटर को रोज चेहरे पर लगाने से क्या होता है?

Can We Apply Tomatoes On Face Daily: टमाटर न सिर्फ हमारी खाने की थाली को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि त्वचा को भी खूबसूरत बनाने में अहम भूमिका निभाता है. जी हां, इसमें मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइकोपीन त्वचा की गहराई तक जाकर उसे साफ, मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. अगर आप भी चेहरे पर क्रीम और महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाकर थक गए हैं और कोई अच्छा, सस्ता और प्रभावी विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो आज से अपने चेहरे पर टमाटर लगाना शुरू कर दें. तो चलिए जानते हैं टमाटर चेहरे पर लगाने से और क्या फायदे हो सकते हैं?

टमाटर को चेहरे पर रगड़ने से क्या फायदा होता है?

ग्लो: टमाटर में पाया जाने वाला विटामिन सी त्वचा की टोन को सुधारने में मदद करता है. नियमित रूप से चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से झाइयां कम की जा सकती हैं और फेस को ग्लोइंग बनाया जा सकता है.

डिटॉक्स: टमाटर को चेहरे पर लगाने से स्किन में जमा गंदगी और तेल को साफ़ किया जा सकता है. इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा को अंदर से डिटॉक्स किया जा सकता है, जिससे चेहरा फ्रेश और स्वस्थ दिखता है.

टैनिंग: धूप में निकलने से चेहरे पर टैनिंग होना आम है. टमाटर में मौजूद लाइकोपीन स्किन को सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचा सकता है.नियमित रूप से इसे चेहरे पर लगाने से टैनिंग को दूर किया जा सकता है.

एजिंग: उम्र के साथ त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स आने लगती हैं. टमाटर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे एजिंग धीरे होती है. टमाटर का फेस पैक लगाने से त्वचा में कसाव बना रहता है और चेहरा जवान दिखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)