टमाटर को ठंड से कैसे बचाएं? सर्दियों में टमाटर रखने सबसे सेफ तरीका, अधिक समय तक रहेंगे सुरक्षित

Tamatar Rakhne Ka Tarika: टमाटर एक ऐसी चीज है जिसके बिना सब्जियों की कल्पना भी मुश्किल हो जाता है. टमाटर को कई तरह से खाया जाता है. टमाटर की चटनी, करी, बिरयानी या फिर सब्जी में टमाटर किसी भी तरह से खाएं, वह सेहतमंद ही होता है. लेकिन, सर्दियों के मौसम में टमाटर को ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जाता और लंबे समय तक रखे रहने से यह खराब हो जाता है. दरअसल, सर्दियों में मौसम घर में नमी बनी रहती है और टमाटर का छिलका पतला होता है. इसके अलावा टमाटर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है. यह जल्दी नरम होकर सड़ जाते हैं. काले धब्बे पड़ जाते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि टमाटर को लंबे समय तक कैसे स्टोर किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में टमाटर को स्टोर करने सही तरीका क्या है और टमाटर को ठंड से कैसे बचाएं?

टमाटर स्टोर करने का सही तरीका

सर्दियों में टमाटरों को ताजा रखने के लिए उन्हें हमेशा फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती. फ्रिज की ठंडी हवा उनके स्वाद, बनावट और रंग को बदल देती है. टमाटर फ्रिज में रखने पर जल्दी नरम हो जाते हैं. ऐसे में टमाटर को हमेशा कमरे के तापमान पर और हवादार जगह पर रखना चाहिए. इसके अलावा टमाटरों को ऊपर की ओर रखते हैं, तो उनमें से नमी निकलने की दर कम हो जाती है और वे ज्यादा समय तक ताजा रहते हैं. ऐसे ही टमाटर को कागज में लपेटकर भी रखा जा सकता है, इससे टमाटर नमी सोख लेगा और खराब होने की संभावना कम हो जाएगी.

टमाटरों को हवा बंद डिब्बे में रखने से वे धूल, नमी और दूषित पदार्थों से सुरक्षित रहते हैं. डिब्बे के ढक्कन में हवा के संचार के लिए एक छोटा सा छेद होना सबसे अच्छा है. टमाटरों को रखने से पहले, उन्हें थोड़े से सिरके में मिले पानी से धो लें. इससे उनकी त्वचा पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि कम होगी और फफूंदी लगने की संभावना भी कम होगी.

टमाटर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ घरेलू और पारंपरिक नुस्खे भी काम आ सकते हैं. टमाटर तब खरीदें जब वे हल्के हरे हों. ये घर पर 4-5 दिन में पक जाते हैं और लंबे समय तक रखे जा सकते हैं.

