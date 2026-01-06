1 महीने तक रोजाना टमाटर का जूस पीने से क्या होगा?

Tomato Juice Benefits: टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग हर घर में हर दिन कई तरह की डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है. टमाटर को सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने ही नहीं, सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. रोजाना इसका जूस पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K, पोटैशियम, फाइबर और लाइकोपीन जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस जूस का सेवन.

कैसे बनाएं टमाटर का जूस- (How To Make Tomato Juice)

सामग्री-

पके टमाटर

नमक

काली मिर्च पाउडर

नींबू का रस (वैकल्पिक)

चीनी (वैकल्पिक)

विधि-

टमाटर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह से धो लें और काट लें. एक मिक्सर में टमाटर, नमक, काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस, और चीनी डालें. मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर टमाटर को पीस लें. एक छलनी से जूस को छान लें ताकि बीज और छिलके निकल जाएं. जूस को एक गिलास में डालें सर्व करें.

टमाटर का जूस पीने के फायदे- (Tamatar Ka Juice Pine Ke Fayde)

1. मोटापा-

टमाटर के जूस में कैलोरी कम होती है और यह फाइबर से भरपूर होता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है.

2. पाचन-

रोजाना टमाटर का जूस पीने से पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

3. स्किन-

रोजाना टमाटर का जूस पीने से स्किन को हाइड्रेट रखने और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकता है.

4. हार्ट-

टमाटर में लाइकोपीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है.

5. आंखों-

रोजाना टमाटर का जूस पीने से आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)