विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या प्रेग्नेंट महिलाएं रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत? डॉ. मीरा पाठक ने बताया किन बातों का रखना होता है ध्यान

Pregnancy Mein Karwa Chauth Ka Vrat Kaise Rakhe: हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी में विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. अगर मां को एनीमिया या हाई ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर के परामर्श से ही व्रत रखें, वरना व्रत नहीं करें. वहीं, चांद दिखने के बाद जब खाना खाएं तो उसे हल्का रखें.

Read Time: 3 mins
Share
क्या प्रेग्नेंट महिलाएं रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत? डॉ. मीरा पाठक ने बताया किन बातों का रखना होता है ध्यान
Pregnancy Mein Karwa Chauth Ka Vrat Kaise Rakhe: प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषण से भरी चीजें खानी चाहिए.

Pregnancy Mein Karwa Chauth Ka Vrat Kaise Rakhe: करवा चौथ हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक खास त्योहार है, जिसमें वे पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं. यह काफी कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि व्रती महिलाएं चांद न दिखने तक निर्जला रहती हैं. ऐसे में इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए निर्जला रहना और मुश्किल हो जाता है. सीनियर मेडिकल ऑफिसर और गाइनेकोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. मीरा पाठक ने बुधवार को आईएएनएस से खास बात की और बताया कि प्रेग्नेंट महिलाएं करवा चौथ व्रत के दौरान किन बातों का ख्याल रख सकती हैं.

कैसे रखें करवा चौथ का व्रत

डॉ. मीरा पाठक ने प्रेग्नेंट महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखने की हिदायत देते हुए कहा, "निर्जला व्रत करना बच्चे और मां दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है. पूरे दिन व्रत में थोड़ा-थोड़ा फलाहार लेते रहना चाहिए. फलों में भी केला और सेब फायदेमंद साबित होंगे. इसके अलावा दूध, नारियल पानी, लस्सी, छाछ और थोड़ी-थोड़ी देर में पानी का सेवन करते रहना चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं को शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है. उन्हें पूरी तरह से निर्जला से बचना चाहिए."

उन्होंने बताया, "जब सुबह सरगी की जाती है, तो उसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को पोषण से भरी चीजें खानी चाहिए और तली-भुनी चीजों को नहीं खाना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में चपाती और पोहा हैं और प्रोटीन रिच फूड में पनीर और दही हैं, जबकि फ्रूट्स में केला और सेब हैं."

डॉ. पाठक ने बताया कि पूजा के वक्त ज्यादा समय तक खड़े या बैठे नहीं रहें. अगर थकान या चक्कर महसूस होता है, पेट में बच्चा कम घूमता है, धड़कन तेज महसूस होती है, पेट या सिर में दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए.

उन्होंने यह भी बताया कि हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी में विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. अगर मां को एनीमिया या हाई ब्लड प्रेशर है, तो डॉक्टर के परामर्श से ही व्रत रखें, वरना व्रत नहीं करें. वहीं, चांद दिखने के बाद जब खाना खाएं तो उसे हल्का रखें.

ये भी पढ़ें- Karwa Chauth Sargi: करवा चौथ के दिन सरगी में खा लें ये चीजें, पूरे दिन रहेगी शरीर में फुर्ती

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pregnant Women Karwa Chauth Kaise Kare, Pregnant Women Karwa Chauth, Pregnancy Karwa Chauth Dress, Pregnant Lady Karwa Chauth Ka Vrat Kaise Rakhe, Kya Pregnant Lady Karwa Chauth Karna Chahiye, Karwa Chauth 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com