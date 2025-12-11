LIVE: संसद में आज भी हंगामे के आसार, राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा... PM मोदी आज देंगे भाजपा सांसदों को डिनर

संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन है. लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी है. आज राज्यसभा में भी चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा की संभावना है. कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया. उन्होंने राहुल गांधी के 5 नवंबर के आरोप को 'परमाणु बम' बताते हुए कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़े होने का दावा भ्रामक है. शाह ने चुनाव आयोग की सफाई का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जिस घर की बात हो रही है, वह एक एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट है जिसमें कई परिवार रहते हैं और सभी का हाउस नंबर 501 है.

कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला

मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी बहस में हिस्सा लिया और कांग्रेस पर EVM को लेकर दकियानूसी सोच का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'आप लोग भूल गए वो दिन जब इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण हुआ था. मैंने उस पर एक फिल्म भी बनाई है. तब बैलेट बॉक्स उठाकर धांधली की जाती थी और आज आप EVM पर सवाल उठा रहे हैं.'

पीएम मोदी का सांसदों को डिनर

संसद के इस शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 6:30 बजे अपने आवास पर भाजपा सांसदों के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे. यह बैठक बिहार चुनाव में पार्टी की जीत के बाद पहली बड़ी राजनीतिक सभा मानी जा रही है. सूत्रों के अनुसार, इस डिनर में आगामी राज्य चुनावों की रणनीति और संसद में चल रही बहसों पर चर्चा होगी.

भाजपा के लिए यह समय बेहद अहम है क्योंकि पार्टी अगले वर्ष पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम सहित कई राज्यों में चुनावी चुनौती का सामना करने जा रही है. हाल ही में संसद में वंदे मातरम और चुनावी सुधार जैसे मुद्दों पर हुई चर्चाओं ने इस बैठक को और भी प्रासंगिक बना दिया है.

