क्या शुगर और बीपी के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं एक्स्पर्ट्स

Sugar Aur BP Ke Marij Karwa Chauth Kaise Karen: करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है. इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चांद के दर्शन करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं. ऐसे में दिनभर भूखा रहना कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और कई मेडिकल कन्डिशन में ऐसा करना हानिकारक साबित हो सकता है. अगर आप भी गूगल पर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या शुगर और बीपी के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानने के लिए इस स्टोरी में बने रहिए.

करवा चौथ रखने की विधि | What are the rules for fasting for Karva Chauth?

करवा चौथ रखने की विधि बहुत आसान है:

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए कपड़े पहनें.

पूजा के लिए एक छोटी सी जगह तैयार करें, वहां लाल कपड़ा बिछाएं और करवा चौथ की कथा की पुस्तक, करवा, और अन्य पूजा सामग्री रखें.

व्रत का संकल्प लें और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें.

रात में चांद निकलने पर उसकी पूजा करें और अर्घ्य दें.

अपने पति को भगवान की तरह पूजें, उन्हें तिलक लगाएं और आरती उतारें.

चांद की पूजा के बाद अपने पति से पानी पीकर व्रत खोलें.

क्या शुगर और बीपी के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं?

करवा चौथ का त्योहार विवाहित महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वे इसे बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती हैं. शुगर और बीपी के मरीज करवा चौथ का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें. इस बारे में जब NDTV ने बात की पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler से, तो उन्होंने कहा कि शुगर के मरीजों को लंबे समय तक खाली पेट रहने की सलाह नहीं डी जाती. यह उनके शुगर लेवेल्स को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा कि अगर फिर भी व्रत रखना जरूरी हो तो व्रत के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने डॉक्टर की सलाह मानें. डॉक्टर्स की निगरानी मे ही व्रत रखें. शुगर वाले अपने ब्लड शुगर चेक करें और जरूरत हो तो दवा लें. बीपी वाले भी अपना बीपी चेक करें और दवा लें अगर जरूरत हो. अगर डॉक्टर कहें कि व्रत रखना ठीक नहीं है, तो व्रत न रखें. स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है.

डॉक्‍टर की बात मानें और अपना ख्याल रखें.

शुगर के मरीज करवा चौथ का व्रत रखते हुए इन बातों का ध्यान रखें:

पहले डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह मानें.

व्रत के दौरान अपना ब्लड शुगर चेक करें और जरूरत हो तो दवा लें.

थोड़ा पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो.

फल या जूस पीकर अपने शरीर को ऊर्जा दें.

ज्यादा काम न करें, आराम करें.

अगर आपको चक्कर आना, पसीना आना या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत व्रत तोड़ दें और डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी दवा समय पर लें और डॉक्टर की सलाह मानें.

इन बातों का ध्यान रखकर शुगर के मरीज करवा चौथ का व्रत सुरक्षित रूप से रख सकते हैं.

कुछ और तरीके भी हैं जिनसे व्रत रखा जा सकता है:

फल या जूस पीकर व्रत रखें.

थोड़ा पानी या अन्य पेय पीएं.

डॉक्टर की सलाह से दवा लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)