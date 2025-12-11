India vs South Africa 2nd T20I Match LIVE Score Update: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही दक्षिण अफ्रीका को ब्रेविस के रूप में चौथा झटका लगा है. उनसे पहले क्विंटन डि कॉक शतक से चूक गए और 90 के स्कोर पर आउट हुए. जितेश ने विकेट के पीछे जितेश को अपने जाल में फंसाया. इससे पहले वरुण चक्रवर्ती ने भारत को शुरुआती सफलाएं दिलाई. उन्होंने एडन मारक्रम और रीजा हेंड्रिक्स को जाल में फंसाया. बता दें, भारत ने सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ओस है, ऐसे में वो गेंदबाजी करना चाहेंगे. वहीं अफ्रीकी टीम तीन बदलाव के साथ उतरी है. मेहमान टीम में रीज़ा, लिंडे और बार्टमैन की वापसी हो रही है. (Live Scorecard)
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह
दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.
India vs South Africa Live: डि कॉक आउट
जितेश शर्मा की कमाल की कीपिंग. क्विंटन डि कॉक अपने शतक से चूक गए हैं. उन्हें जाना होगा. ऑफ के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद थी. डि कॉक ने हल्के हाथों से पिच पर ही खेल दिया. वह क्रीज से आगे निकल चुके थे इस दौरान. गेंद कीपर के पास गई तो उन्होंने तुरंत इसे रोका और कलेक्ट करते ही स्टंप पर मार दिया. डि कॉक को जाना होगा. शतक से चूके. भारत को बड़ा विकेट मिला है. अब शायद रनों की गति पर थोड़ी लगाम लगे. डि कॉक ने 46 गेंदों में पांच चौके और सात छक्कों के दम पर 90 रन बटोरे.
15.1 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 156/3
India vs South Africa Live: दुबे का एक और अच्छा ओवर
जब सभी गेंदबाजों को मार पड़ी है. शिवम दुबे ने अच्छा ओवर फेंका है. इस ओवर से उन्होंने 9 रन दिए हैं.
15 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 156-2
India vs South Africa Live: हार्दिक का महंगा ओवर
क्टिंन डि कॉक शतक के करीब हैं. हार्दिक के आखिरी ओवर से 17 रन आए हैं. आज सभी गेंदबाजों को मार पड़ी है. क्या अर्शदीप और क्या बुमराह. सभी मार खा रहे हैं. सिर्फ चक्रवर्ती को सफलता मिली है अभी तक. अफ्रीकी टीम 150 के करीब है. गेंदबाजों को कुछ और प्लान करना होगा. डि कॉक तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं.
14 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 147/2
India vs South Africa Live: दुबे का अच्छा ओवर
यह एक अच्छा ओवर रहा. इस ओवर की चौथी गेंद पर चौक आया. ओवर से 9 रन आए हैं. जिस तरह से अफ्रीकी बल्लेबाज खेल रहे हैं, उससे 9 रनों का ओवर भी फैंस को महंगा नहीं लगेगा. अभी 7 ओवरों का खेल बाकी है और अफ्रीकी टीम 150 के स्कोर के करीब है. भारतीय गेंदबाजों को यहां पर गेम स्लो करना होगा. अगर अफ्रीका ऐसे ही खेलते रही तो उनका स्कोर 200 पार आसानी से हो जाएगा.
13.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 130/2
India vs South Africa Live: भारत को दूसरी सफलता
भारत को दूसरी सफलता मिली है. उन्होंने अफ्रीकी कप्तान को शिकार बनाया. स्लॉट में गेंद थी. मारक्रम ने इसे सीधे डीप मिड विकेट की दिशा में खेल दिया. अक्षर ने कोई गलती नहीं की. मारक्रम को जाना होगा. उन्होंने 26 गेंद में एक चौके और दो छक्कों के दम पर 29 रन बनाए.
12.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 121/2
India vs South Africa Live: 13 गेंद का ओवर
अर्शदीप ने इस ओवर में 13 गेंद फेंकी हैं. इस दौरान उन्होंने छह वाइड फेंकी हैं. इस ओवर से 18 रन आए. अफ्रीकी टीम का स्कोर 100 पार है. काफी खराब ओवर. ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का खाने के बाद अर्शदीप प्रेशर में आए. इसके बाद उन्होंने लगातार दो वाइड फेंकी. फिर ओवर की दूसरी लीग डिलवरी हुई. इसके बाद उन्होंने लगातार चार वाइड फेंकी. ओवर की पांचवीं लीगल डिलवरी के बाद उन्होंने एक और वाइड फेंकी.
11.0 ओवर: 108/1
India vs South Africa Live: एक और वाइड
India vs South Africa Live: इस ओवर में की आखिरी लीगल डिलवरी बाकी हैं और अर्शदीप अभी तक सात वाइड फेंक चुके हैं.
India vs South Africa Live: छक्के से अर्शदीप का स्वागत
क्विंटन डि कॉक ने छक्के के साथ अर्शदीप का स्वागत किया है. अर्शदीप ने आगे फेंकी और डि कॉक ने उसे सीधा गेंदबाज के ऊपर से मार दिया औरआधा दर्जन रन बटोरे. भारतीय गेंदबाजों को मार पड़ रही है.
10.1 ओवर: 96/1
India vs South Africa Live: 10 ओवर पूरे
10 ओवर पूरे हुए. दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस दौरान 9 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे हैं. अक्षर के आखिरी ओवर से 11 रन आए हैं. भारतीय गेंदबाजों को कुछ अलग प्लान करना होगा अब. डि कॉक जिस तरह से खेल रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो आसानी से शतक ठोक देंगे. भारत को यहां विकेट की तलाश है और वो भी डि कॉक के.
10.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 90/1 Quinton de Kock 62(31) Aiden Markram 14(19)
India vs South Africa Live: साझेदारी 50 पार
क्विंटन डि कॉक और एडेन मारक्रम के बीच दूसरे विकेट के लिए साझेदारी 50 पार की हो चुकी है. अक्षर को अब अटैक पर लाया गया है और डि कॉक ने छक्के के साथ उनका स्वागत किया है.
9.3 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 88/1
India vs South Africa Live: 9 ओवर पूरे
एक तो पिच बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद है और दूसरी ओस. दोनों ने मिलकर इसे गेंदबाजी की क्रबगाह बना दिया है. भारतीय गेंदबाज कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुटाई हो रही है. अफ्रीकी टीम आसानी से बाउंड्री बटोर रही है. हार्दिक ने अपने दूसरे ओवर में 9 रन दिए हैं.
9.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 79/1
India vs South Africa Live: डि कॉक का अर्धशतक
क्विंटन डि कॉक का अर्धशतक पूरा हुआ. उन्होंने 26 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया. चार चौके और चार छक्के लगाए हैं. यह उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय का 17वां अर्द्धशतक है. चौके के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया है. काफी ओस है और अफ्रीका का रन रेट 9 के करीब है.
8.3 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 75/1
India vs South Africa Live: अर्धशतक के करीब डि कॉक
क्विंटन डि कॉक अर्धशतक के करीब हैं. पावरप्ले के तुरंत बाद हार्दिक पांड्या को अटैक पर लाया गया था. उनके ओवर से 8 रन आए हैं. मैदान पर ओस काफी अधिक है. अभी से ही ओस दिख रही है.
7.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 61/1 Quinton de Kock 40(22) Aiden Markram 8(10)
India vs South Africa Live: पहला पावरप्ले पूरा
पहला पावरप्ले पूरा हुआ. वरुण के बाद अक्षर को अटैक पर लाया गया. इस ओवर से 12 रन आए हैं. क्विंटन डि कॉक आज अलग अंदाज में दिख रहे हैं. उन्होंने अभी तक 18 गेंद खेली हैं और चार छक्के जड़ चुके हैं. अफ्रीकी टीम का स्कोर 50 पार हुआ. इस पिच पर बल्लेबाजी काफी आसान दिख रही है. अफ्रीकी टीम के नाम रहा पावरप्ले. भारत को केवल एक सफलता मिली और अफ्रीकी टीम ने 53 रन बटोरे.
6.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 53/1
India vs South Africa Live: चक्रवर्ती का अच्छा ओवर
वरुण चक्रवर्ती का अच्छा ओवर. इस ओवर से सिर्फ 3 रन आए. स्पिन ने अपना काम किया. उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर क्रीज पर आए नए बल्लेबाज, मारक्रम को भी जाल में फंसा लिया था, लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर छिटक गई. कई मौकों पर ऐसे कैच हाथ में चिपक जाते हैं. यह काफी मुश्किल मौका था. वरुण चक्रवर्ती का फॉलो थ्रो काफी तेज है. ऐसे में उनके पास काफी कम समय था, गेंद लपकने के लिए.
5.0 ओवर: भारत 41/1
India vs South Africa Live: वरुण ने दिलाई सफलता
वरुण चक्रवर्ती ने भारत को पहली सफलता दिलाई है. आते ही उन्होंने अपना काम किया. कैरम बॉल थी रीजा पढ़ ही नहीं पाए. जाना होगा उन्हें. स्टंप्स बिखर गए. 10 गेंदों में उन्होंने 8 रन बनाए. लेंथ पर कैरम बॉल, रीजा इसे पुल के लिए गए. लेकिन बीट हुए.
4.1 ओवर: भारत 38/1
India vs South Africa Live: बुमराह की हुई कुटाई
अर्शदीप के बाद अब बुमराह की कुटाई हुई है. इस ओवर से 16 रन आए हैं. ओवर की आखिरी गेंद पर डि कॉक ने छक्का जड़ा. भारत को पहले विकेट की तलाश है.
4.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 38/0
India vs South Africa Live: अब हेंड्रिक्स ने प्रहार किया
अब हेंड्रिक्स ने प्रहार किया है. जसप्रीत बुमराह को उन्होंने दमदार छक्का लगाया है. गेंद काफी दूर गई है. पहली दो गेंद डॉट रही थी. डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉर्ट खेलकर छह रन बटोरे.
3.3 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 28/0
India vs South Africa Live: अर्शदीप का मंहगा ओवर
अर्शदीप सिंह का महंगा ओवर. इस ओवर से 12 रन आए हैं. शुरुआती दो ओवरों में दोनों ने जो स्लो खेला, इस ओवर में उसकी भरपाई की. दोनों की कोशिश पावरप्ले को पूरी तरह से भुनाने की होगी.
3.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 22/0
India vs South Africa Live: डि कॉक का शानदार छक्का
डि कॉक के बल्ले से शानदार छक्का. एक बार फिर उन्होंने अर्शदीप को निशाना बनाया है. मिडिल और लेग स्टंप पर बैक ऑफ लेंथ गेंद थी. डि कॉक अच्छी पोजिशन में थे और उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का लगाया. उन्होंने चौके के साथ अर्शदीप का स्वागत किया था.
2.3 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 20/0
India vs South Africa Live: बुमराह का अच्छा ओवर
जसप्रीत बुमराह का अच्छा ओवर रहा यह. इस ओवर से सिर्फ दो रन आए. हेंड्रिक्स और डी कॉक संभल कर खेल रहे हैं. दोनों सेट होना चाहेंगे. दूसरी तरफ टीम इंडिया पावरप्ले में कम से कम दो विकेट लेना चाहेगी.
2.0 ओवर: भारत 10/0
India vs South Africa Live: पहला ओवर पूरा
अर्शदीप के ओवर में तीसरी गेंद पर रन आउट का मौका था. हेंड्रिक्स रन आउट हो जाते थे, लेकिन तिलक का थ्रो विकेट पर नहीं लगा. इसके बाद ओवर की पांचवीं गेंद पर डि कॉक ने अपना ट्रे़डमार्क शॉर्ट खेलकर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में छह रन बटोरे.
1.0 ओवर: दक्षिण अफ्रीका 8/0
India vs South Africa Live: अफ्रीकी टीम की बल्लेबाजी शुरू
दक्षिण अफ्रीकी टीम ने बल्लेबाजी शुरू कर दी है. भारत के लिए अर्शदीप गेंदबाजी शुरू करेंगे. क्विंटन डिकॉक और रीज़ा हेंड्रिक्स की सलामी जोड़ी क्रीज पर है.
India vs South Africa Live: बिना बदलाव के उतरी टीम इंडिया
भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका तीन बदलाव के साथ उतरी हैं. मेहमान टीम में रीज़ा, लिंडे और बार्टमैन की वापसी हो रही है.
India vs South Africa Live: भारत ने जीता टॉस
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और अफ्रीकी कप्तान एडेन मारक्रम खड़े हैं, टॉस के लिए. सूर्यकुमार यादव ने सिक्का उछाला और इस बार उनके पक्ष में सिक्का गिरा है. भारतीय कप्तान ने बताया कि टीम पहले गेंदबाजी करेगी.
India vs South Africa Live: हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद
आज का मैच हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है. स्क्वेयर बाउंड्री 68 मीटर है जबकि सामने वाली 73 मीटर. पिच पर हल्की घास है. विकेट सपाट नजर आ रहा है. दूसरी पारी में ओस के चलते बल्लेबाजी काफी आसान होने वाली है.
India vs South Africa Live: थोड़ी देर में होगा टॉस
टॉस अब से कुछ ही मिनट में होने वाला है. भारतीय खिलाड़ी वॉर्मअप करते नजर आ रहे हैं. कुलदीप को अभी पिच का मुआयना करते देखा गया है. हालांकि, उन्हें आज मौका मिलेगा, इसकी उम्मीद काफी कम है. इस मैदान पर यह पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है.