India vs South Africa 2nd T20I Match LIVE Score Update: न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही दक्षिण अफ्रीका को ब्रेविस के रूप में चौथा झटका लगा है. उनसे पहले क्विंटन डि कॉक शतक से चूक गए और 90 के स्कोर पर आउट हुए. जितेश ने विकेट के पीछे जितेश को अपने जाल में फंसाया. इससे पहले वरुण चक्रवर्ती ने भारत को शुरुआती सफलाएं दिलाई. उन्होंने एडन मारक्रम और रीजा हेंड्रिक्स को जाल में फंसाया. बता दें, भारत ने सीरीज के दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी है. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ओस है, ऐसे में वो गेंदबाजी करना चाहेंगे. वहीं अफ्रीकी टीम तीन बदलाव के साथ उतरी है. मेहमान टीम में रीज़ा, लिंडे और बार्टमैन की वापसी हो रही है. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, लुथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.