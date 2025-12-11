दिल्ली में क्यों नहीं पड़ रही कंपकंपाने वाली सर्दी? तापमान बढ़ा, जानें अगले 1 हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है. पिछले दो दिनों से सर्दी बढ़ने की बजाय तापमान में इजाफा देखने को मिला है. आने वाले दिनों में भी अभी दिल्ली का मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 14 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रह सकता है. जबकि थोड़ा बहुत कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी चेतावनी वाली बात नहीं है.

13 दिसंबर के बाद बदलेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तापमान में अभी स्थिरता बनी हुई है.पछुआ हवाओं की दिशा अभी उत्तर की ओर है. 13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी इलाके में एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है. ऐसे में 13 दिसंबर के बाद ही मौसम में बड़े बदलाव के आसार दिल्ली में देखने को मिल सकते हैं. जबकि बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में एक साइक्लोन बनने के आसार दिख रहे हैं.

पूर्वांचल और एमपी-छत्तीसगढ़ में घना कोहरा

मौसस विभाग के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इलाकों में भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं देखी जा रही है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिल सकता है. वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पूर्वोत्तर में मेघालय, मणिपुर में भी घना कोहरा देखने को मिल सकता है. पूर्वांचल में कुशीनगर, बहराइच, उत्तराखंड में पंत नगर, ऊधम सिंह नगर, बिहार में पटना, ओडिशा में राउरकेला जैसे इलाकों में घना कोहरा असर डाल सकता है. पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में शीत लहर की स्थिति देखी जा रही है.

Delhi aqi

हिमालयी इलाके में बारिश और बर्फबारी

13 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी इलाके में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अभी न्यूनतम तापमान में अभी कोई बड़ा बदलाव अगले 5 दिन होने के आसार नहीं है. मध्य भारत में तो अगले 2 दिन तापमान नहीं बढ़ेगा और उसके अगले तीन दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी. जबकि गुजरात, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा.

गाजियाबाद में दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण

दिल्ली में वायु प्रदूषण अभी भी खराब श्रेणी में बना है. आनंद विहार में एक्यूआई 300 के आसपास है. अशोक विहार में 328, चांदनी चौक में 305 और आईटीओ दिल्ली में 309 रहा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई क्रमश: 233 और 243 के करीब है. गाजियाबाद का लोनी सर्वाधिक प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 366 तक पहुंच गया है.



