मोगा जिला अदालत में महिला वकीलों की अहम पहल, नशा तस्करों के पक्ष में केस न लड़ने का लिया संकल्प

एडवोकेट मीना शर्मा ने कहा कि पंजाब को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई में हिस्सा लेना होगा. तभी इस जंग में जीत मिल सकेगी और पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सकेगा.

पंजाब सरकार द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे “युद्ध नशा विरुद्ध” अभियान को मजबूत करने के लिए अब मोगा की महिला वकील भी आगे आई हैं. बुधवार को मोगा जिला अदालत परिसर में महिला वकीलों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया. इसमें सभी महिला वकीलों ने एकमत होकर फैसला लिया कि वे किसी भी नशा तस्कर के पक्ष में अदालत में केस नहीं लड़ेंगी.

मोगा जिला बार एसोसिएशन की वरिष्ठ महिला एडवोकेट मीना शर्मा की अगुआई में सभी महिला वकीलों ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया. इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए एडवोकेट मीना शर्मा ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए महिला वकीलों ने अपनी ओर से एक छोटी-सी पहल की है. 

उन्होंने बताया कि आज मोगा जिला अदालत की सभी महिला वकीलों ने संकल्प लिया है कि वे किसी भी नशा तस्कर के पक्ष में अदालत में केस नहीं लड़ेंगी.

एडवोकेट मीना शर्मा ने कहा कि पंजाब को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई में हिस्सा लेना होगा. तभी इस जंग में जीत मिल सकेगी और पंजाब को नशा मुक्त बनाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि पंजाब को खुशहाल बनाने के लिए सबसे पहले इसे नशे से आज़ाद करना ज़रूरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि मोगा जिला अदालत से शुरू हुई यह पहल आगे अन्य जिलों की महिला वकीलों तक भी पहुंचेगी और वे भी इस मुहिम में आगे बढ़कर अपना योगदान देंगी. 

