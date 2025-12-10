विज्ञापन

धुरंधर में टीवी के इन 6 एक्टर्स ने भी मचाई है धूम, रहमान डकैत की पत्नी तो है टीवी की गोरी मैम

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दिग्गजों के साथ कई टीवी कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं.

Read Time: 3 mins
धुरंधर: टीवी सितारों की फिल्मी दुनिया में धमाकेदार एंट्री
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में अक्सर छोटे पर्दे के सितारे अपनी चमक बिखेरते नजर आते हैं, और 'धुरंधर' इसकी ताजा मिसाल है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस एक्शन-ड्रामा फिल्म में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे दिग्गजों के साथ कई टीवी कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. हाल ही में रिलीज हुई 'धुरंधर' ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई है, बल्कि टीवी सितारों की एक्टिंग को भी खूब तारीफ मिली है. कई सितारों ने 'धुरंधर' में अपनी एक्टिंग से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है. 

जानें धुरंधर में कौन है टीवी सितारे

'धुरंधर' की कहानी एक जटिल खुफिया मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां अलग-अलग ट्रैक दर्शकों को बांधे रखते हैं. इनमें से एक स्पेशल सॉन्ग 'शरारत' है, जिसमें क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान ने जोड़ी बनाई है. क्रिस्टल, जो 'कुमकुम भाग्य' और 'दिल से दिल तक' जैसी टीवी सीरियल्स से घर-घर में मशहूर हो चुकी हैं. वहीं आयशा खान, जो 'बिग बॉस 17' की कंटेस्टेंट रहीं. इन दोनों ने सॉन्ग 'शरारत' में शानदार डांस किया है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है.

धुरंधर में बाकी टीवी कलाकार

'धुरंधर' के मेन कास्ट में मानव गोहिल ने सुशांत बंसल का किरदार निभाया है, जो एक महत्वाकांक्षी खुफिया अधिकारी के रूप में उभरता है. मानव 'कहानी घर घर की' और 'कबूल है' सहित कई सीरियल में नजर आ चुके हैं. उन्होंने आर. माधवन के साथ कई इंटेंस सीन किए हैं. इसके बाद नाम आता है कि सौम्या टंडन का, जो टीवी सीरियल 'भाभी जी घर पर हैं' में गोरी मैम के नाम से लोकप्रिय हुईं. उन्होंने 'धुरंधर' में रहमान डकैत की पत्नी उल्फत का रोल निभाया है. सौम्या का यह किरदार भावनात्मक गहराई से भरा है, जो फिल्म के डार्क थीम्स को बैलेंस करता है. 

अन्य टीवी कलाकार

गौरव गेरा, जो कॉमिक कंटेंट क्रिएटर के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने मोहम्मद आलम का किरदार किरदार किया है. उनका रोल एक जासूस का है. गेरा की नेचुरल टाइमिंग ने फिल्म को शानदार बनाया है. इनके अलावा राकेश बेदी भी पुराने टीवी कलाकार रहे हैं, जिन्होंने 'धुरंधर' में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीत लिया है. इस फिल्म में उन्होंने पाकिस्तान के बड़े नेता जमील जमाली का रोल किया है, जिसे काफी शातिर सोच वाला है. 
 

Dhurandhar, Movie Dhurandhar, Krystle DSouza, Ayesha Khan, Manav Gohil
