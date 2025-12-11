विज्ञापन
2 minutes ago

Dharmendra Prayer Meet Live Update: हिंदी फिल्मों के हीमैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. धरम पाजी का निधन 89 वर्ष की उम्र में हुआ. इसके बाद 27 नवंबर को मुंबई में देओल परिवार ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था. जिसमें बॉ़लीवुड के सभी दिग्गज सितारे नजर आए थे. 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्मी करियर शुरू किया. 65 साल के फिल्मी करियर में ‘फूल और पत्थर', ‘शोले', ‘चुपके चुपके', ‘धरम वीर' जैसी 300 से ज्यादा फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं. हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी सबसे लोकप्रिय रही. पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके चार बच्चे हैं: सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता, विजेता हैं. उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की और उनकी दो बेटिया ईशा और अहाना देओल हैं. 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. आज दिल्ली में उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने खास प्रार्थना सभा का आयोजन किया है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट...

धर्मेंद्र प्रेयर मीट न्यूज लाइव अपडेट्स | Dharmendra Prayer Meet News Live Updates

Dec 11, 2025 17:09 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल हुए

पूर्व कैबिनेट मंत्री, अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में अन्य मंत्रियों के साथ शामिल हुए.

Dec 11, 2025 17:07 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: हेमा मालिनी ने बताया धर्मेंद्र का अधूरा काम

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में उनकी जिंदगी और करियर को याद करते हुए हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र अपने आखिरी समय में उर्दू में शायरी करने लगे थे. हेमा मालिनी ने उन्हें अपनी शायरी की किताब प्रकाशित करने की सलाह दी थी. लेकिन एक्ट्रेस ने बताया कि उनका यह काम अधूरा रह गया. 

Dec 11, 2025 16:58 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: मंत्री रामदास अठावले धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल हुए

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, रामदास अठावले, दिल्ली में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में शामिल हुए.

Dec 11, 2025 16:53 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में कंगना रनौत, रवि किशन श्रद्धांजलि देने पहुंचे

बीजेपी सांसद कंगना रनौत और रवि किशन दिवंगत फिल्म एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में उनकी प्रेयर मीट में पहुंचे.

Dec 11, 2025 16:37 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: हेमा मालिनी ने चढ़ाए धर्मेंद्र की तस्वीर पर फूल

दिल्ली में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में बेटी ईशा देओल के साथ हेमा मालिनी पहुंच गई हैं. उन्होंने धर्मेंद्र की तस्वीर फूल चढ़ाए हैं. 

Dec 11, 2025 16:27 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में नजर आईं हेमा मालिनी और ईशा देओल

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और ईशा देओल पहुंच गई हैं. ईशा अपने पापा धर्मेंद्र के काफी करीब थीं. वह अक्सर अपने पापा के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर किया करती थीं. 

Dec 11, 2025 16:15 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: दिल्ली में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट का पहला वीडियो आया सामने

हेमा मालिनी ने पति धर्मेंद्र की प्रेयर मीट दिल्ली में रखी है. जिससे जुड़ा उनका पहला वीडियो सामने आ गया है. प्रेयर मीट की जगह को धर्मेंद्र की तस्वीरों से सजाया गया है. जिसमें उनकी जिंदगी की सारी झलक नजर आ रही है. 

Dec 11, 2025 15:53 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: हेमा मालिनी से पहले सनी देओल ने रखी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट

हेमा मालिनी से पहले 27 नवंबर को धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने उनकी प्रेयर रखी थी. यह प्रेयर मीट मुंबई के एक होटल में थी, जिसमें सलमान खान,अभिषेक बच्चन,सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐश्वर्या राय,रेखा और आदित्य रॉय कपूर सहित कई कलाकार पहुंचे थे. 

Dec 11, 2025 15:45 (IST)
Link Copied
Share

Dharmendra Prayer Meet News Live Updates: 4 बजे से शुरू होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट

हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र की याद में नई दिल्ली में एक प्रेयर मीट रखी हैं. NDTV के सोर्स के मुताबिक इस प्रेयर मीट में हेमा मालिनी, ईशा देओल, अहाना देओल, भरत तख्तानी, वैभव वोहरा मौजूद रहेंगे. धर्मेंद्र की यह प्रेयर मीट डॉ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में शाम शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रहेगी. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Dharmendra Prayer Meet, Dharmendra Prayer Meet News Live Updates, Dharmendra News Live Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com