Dharmendra Prayer Meet Live Update: हिंदी फिल्मों के हीमैन धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. धरम पाजी का निधन 89 वर्ष की उम्र में हुआ. इसके बाद 27 नवंबर को मुंबई में देओल परिवार ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था. जिसमें बॉ़लीवुड के सभी दिग्गज सितारे नजर आए थे. 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्मी करियर शुरू किया. 65 साल के फिल्मी करियर में ‘फूल और पत्थर', ‘शोले', ‘चुपके चुपके', ‘धरम वीर' जैसी 300 से ज्यादा फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं. हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी सबसे लोकप्रिय रही. पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके चार बच्चे हैं: सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता, विजेता हैं. उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की और उनकी दो बेटिया ईशा और अहाना देओल हैं. 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. आज दिल्ली में उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने खास प्रार्थना सभा का आयोजन किया है. आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट...

धर्मेंद्र प्रेयर मीट न्यूज लाइव अपडेट्स | Dharmendra Prayer Meet News Live Updates