विज्ञापन
विशेष लिंक

Karwa Chauth Sargi: करवा चौथ के दिन सरगी में खा लें ये चीजें, पूरे दिन रहेगी शरीर में फुर्ती

Karwa Chauth Sargi: हर साल कार्तिक के महीने में करवा चौथ का व्रत होता है. यह व्रत निर्जला रखा जाता है. जिसमें दिन भर न कुछ खाया जाता और न ही कुछ पिया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
Karwa Chauth Sargi: करवा चौथ के दिन सरगी में खा लें ये चीजें, पूरे दिन रहेगी शरीर में फुर्ती
Karwa Chauth Sargi: करवा चौथ सरगी में क्या खाएं.

करवा चौथ का दिन शादीशुदा महिलाओं के जीवन में बहुत महत्वपुर्ण दिन होता है. जिसमे महिलाएं दिनभर जल या अन्न का सेवन नहीं करती है. इस दिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करती है, जिसमें अपने पती की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. इस व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है और चांद के दिखने के बाद व्रत खोला जाता है. 

सरगी क्या होती है? (Sargi Kya Hoti Hai)

सरगी को साधारण शब्दों में कहें तो बहुत स स्वादिष्ट खाना है, जो करवा चौथ व्रत के पहले यानि सुबह खाया जाता है. सरगी की परंपरा को सूर्य निकलने से पहले किया जाता है. इस समय को ब्रम्हा मुहूर्त कहा जाता है, जिसके बाद करवा चौथ के व्रत की शुरुआत होती है. सरगी का काफी महत्व होता है, जिसमें फल, मिठाई के साथ श्रृंगार का सामान सास द्वारा अपनी बहू को दिया जाता है. सरगी को खाना है जो व्रत में शरीर को एनर्जी देने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- Karwa Chauth 2025: क्या होती है करवा चौथ की सरगी? जानें Sargi में किन-किन चीजों को करना चाहिए शामिल 

सरगी में क्या खाएं- (Sargi Mein Kya Khaye)

1. पनीर-
दूध, दही और पनीर जैसी प्रोटिन व कैल्शियम से भरपूर चीजें खाने से आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल सकती है और यह शरीर की हड्डियों को भी मजबूत करने में मदद कर सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. फल-
सेब, केला और पपीता जैसे ताजे फल खा सकते है, जो आपके शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर देकर पूरे दिन शरीर को ऊर्जावान व पेट को भरा महसूस कराके व्रत में सहायता कर सकते हैं.

3. नारियल पानी-
इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर नारियल पानी आपके शरीर को हाइड्रेट करके डिहाइड्रेशन से बचा सकता है. इसको पीने से आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और व्रत में पानी की प्यास भी कम लगेगी. 

4. ड्राई फ्रूट-
बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट जैसे ड्राइ फ्रूट खाने से शरीर को हैल्दी फैट्स और भरपूर प्रोटिन जैसे पोषक तत्व मिलते है जो व्रत में लंबे समय तक शरीर को ऊर्जावान रखकर मदद कर सकते है.

प्रस्तुती- Bobby Raj

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karwa Chauth Sargi, These Things Eat In Sargi On Karwa Chauth Your Body Will Remain Active Throughout The Day, Karwa Chauth Sargi Mein Kya Khaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com