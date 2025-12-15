विज्ञापन
डॉक्टर त्रेहान ने बताया Heart Attack के पीछे की असली वजह, क्या डर की वजह से रुक सकती है दिल की धड़कन? जानें

Heart Attack Reason: डॉक्टर त्रेहान का कहना है कि हार्ट अटैक की सच्चाई थोड़ी अलग है. आइए भारत के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान से जानते हैं हार्ट अटैक के क्या कारण हैं.

Heart Attack Reason: जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान से जानें क्यों आता है हार्ट अटैक.

Reason Behind Heart Attacks: हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक किस वजह से होता है? अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर किसी को अचानक बहुत तेज डर लग जाए, तो क्या उसके दिल की धड़कन रुक सकती है? खासतौर पर पुरानी हिंदी फिल्मों में यह दिखाया जाता रहा है कि किसी सदमे या डर की वजह से व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है. लेकिन, हार्ट स्पेशलिस्ट्स का कहना है कि सच्चाई इससे थोड़ी अलग है. आइए भारत के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहान से जानते हैं हार्ट अटैक के क्या कारण हैं.

डॉक्टर का क्या कहना है?

अचानक डर या सदमा अपने आप दिल की बीमारी पैदा नहीं करता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले से हार्ट की समस्या है, जैसे आर्टरी में ब्लॉकेज, मसल की कमजोरी या इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गड़बड़ी, तो डर उस परेशानी को ट्रिगर कर सकता है. ज्यादातर हार्ट अटैक का कारण पहले से मौजूद हार्ट डिजीज होती है, न कि सिर्फ भावनात्मक झटका.

डर सिर्फ ट्रिगर है, हार्ट अटैक का कारण नहीं:

डॉक्टरों के अनुसार, डर या भावनात्मक सदमा खुद हार्ट डिजीज नहीं बनाता. असल में जिन लोगों के दिल में पहले से कोई छुपी हुई समस्या होती है, जैसे हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज, उनमें डर उस समस्या को अचानक उभार सकता है. यानी डर एक ट्रिगर है, बीमारी की जड़ नहीं.

हार्ट की तीन बड़ी समस्याएं (Three Major Heart Problems)

दिल से जुड़ी गंभीर स्थिति आमतौर पर तीन कारणों से हो सकती है:

1. आर्टरीज में ब्लॉकेज (Artery Blockage):

यह सबसे आम कारण है. जब हार्ट की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है और खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। डर या सदमा इस स्थिति को अचानक गंभीर बना सकता है.

2. हार्ट मसल की कमजोरी (Heart Muscle Problem):

अगर दिल की मसल कमजोर हो या उसमें अनियमितता हो, तो वह सही तरीके से पंप नहीं कर पाता. इससे अचानक कोलैप्स हो सकता है.

3. इलेक्ट्रिकल सिस्टम की गड़बड़ी (Electrical System Fault):

हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर ठीक से काम न करे, जैसे शॉर्ट सर्किट या गंभीर अरिदमिया, तो दिल की धड़कन अचानक रुक सकती है.

यंग लोगों में अचानक खड़े-खड़े क्यों गिर जाते हैं?

आजकल कई युवा लोग मैराथन, साइकिलिंग या ज्यादा एक्सरसाइज के दौरान अचानक गिर जाते हैं. ज्यादातर मामलों में जांच करने पर पता चलता है कि उनके दिल में पहले से कोई न कोई छुपी हुई समस्या थी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

