IND U19 vs PAK U19 Final: पाकिस्तानी गेंदबाज ने दिखाया तेवर, वैभव सूर्यवंशी ने ऐसे किया जबरदस्त पलटवार, रिएक्शन हो रहा वायरल

Vaibhav Suryavanshi vs Ali Raza Reaction IND U19 vs PAK U19 Asia Cup Final: फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 348 रनों का लक्ष्य दिया है और की शुरुआत अच्छी नहीं रही है

Vaibhav Suryavanshi Reaction After Out vs PAK Asia Cup Final

Vaibhav Suryavanshi vs Ali Raza Reaction: वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में 10 गेंद 1 चौका और 3 छक्के की मदद से मात्र 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. मामला यही नहीं रुका, वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद अली रजा ने वैभव के तरफ देखते हुए सेलिब्रेट किया जो सूर्यवंशी को नागवार गुजरा और उन्होंने अली के तरफ देखते हुए पलटवार किया और अपने हाथ से मैदान के तरफ इशारा किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वैभव, अली रजा की गेंद पर हमज़ा जहूर के द्वारा कैच किये गए. शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल पर सूर्यवंशी ने लाइन से बाहर निकलने की कोशिश की और बल्ले का बाहरी किनारा लग गया और विकेटकीपर हमज़ा जहूर ने सिर के ऊपर से जाती गेंद को तेजी से कैप लपका. वैभव को सही शॉट नहीं खेलने की कीमत चुकानी पड़ी.

पाकिस्तान के खिलाफ 348 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, सबसे पहले कप्तान आयुष म्हात्रे 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उसके बाद आरोन जॉर्ज 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी मात्र 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 

इससे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने समीर मिन्हास के शतक की बदौलत 8 विकेट पर 347 रन बनाए हैं. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान को पहला झटका 31 के स्कोर पर लगा था. हमजा जहूर 14 गेंद पर 18 रन बनाकर हेनिल पटेल का शिकार बने. इसके बाद ओपनर समीर मिन्हास और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे उस्मान खान ने पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की. 123 के स्कोर पर उस्मान 45 गेंद पर 35 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद समीर मिन्हास ने तीसरे विकेट के लिए अहमद हुसैन 56 के साथ 137 रन की साझेदारी की. चौथे विकेट के लिए समीर ने कप्तान फरहान युसूफ के साथ 42 रन जोड़े. समीर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए. समीर पाकिस्तानी पारी का आकर्षण रहे और सभी साझेदारियों में प्रभावी रहे. टीम के लिए एंकर पारी खेलकर चौथे विकेट के रूप में आउट हुए.

समीर ने 113 गेंदों पर 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन की यादगार पारी खेली. समीर का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के विकेट निरंतर अंतराल पर गिरे और रन गति में भी गिरावट आई. 42.5 ओवर में 302 रन बनाने वाला पाकिस्तान 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन ही बना सका.

भारत की तरफ से दिपेश देवेंद्रन ने 10 ओवर में 83 रन देकर 3 विकेट लिए. खिलान पटेल ने 10 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट लिए. हेनिल पटेल ने 10 ओवर में 62 रन देकर 2 और कनिष्क चौहान ने 10 ओवर में 72 रन देकर 1 विकेट लिए.

