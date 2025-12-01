सुबह 5 मिनट कर लीजिए बस ये एक व्यायाम, रॉकेट की तरह बढ़ेगा शरीर में ऑक्सीजन लेवल

Anulom Vilom for Oxygen Level: हमारा शरीर जितनी मेहनत करता है, उसे उतनी ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है. लेकिन, समस्या ये है कि हम में से कई लोग ठीक से सांस लेना ही भूल गए हैं. फोन, लैपटॉप, तनाव और प्रदूषण की वजह से हमारा श्वसन तंत्र कमजोर होता जा रहा है. नतीजा थकान, चक्कर आना, सुस्ती, सिरदर्द, दिल की धड़कन बढ़ना और सांस फूलना जैसी समस्याओं का आए दिन सामना करते हैं. शरीर में ऑक्सीजन कम होने पर मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करतीं, दिमाग सुस्त हो जाता है और शरीर थकान से भर जाता है. लेकिन अगर आप रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट एक खास योगासन करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल किसी रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ सकता है.

अनुलोम-विलोम प्राणायाम से बढ़ेगा आपका ऑक्सीजन लेवल

अनुलोम-विलोम सिर्फ साधारण सांस लेने-छोड़ने का व्यायाम नहीं, बल्कि यह शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाला नेचुरल फ्यूल है. जब आप नाक के एक छिद्र से हवा अंदर लेते हैं और दूसरे से बाहर छोड़ते हैं, तो फेफड़ों की क्षमता दोगुनी होने लगती है. धीरे-धीरे यह प्राणायाम शरीर के अंदर छोटे एयर-वेस को साफ करता है, जिससे ब्लड फ्लो तेज होता है और शरीर में ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ने लगता है. कोयले की तरह थका हुआ शरीर कुछ ही दिनों में ऐसे चमकने लगता है जैसे उसमें नई बैटरी फिट कर दी गई हो.

अनुलोम-विलोम क्यों है खास? | Why Is Anulom-Vilom Beneficial?

1. फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है

इस योग से लंग्स पूरी तरह फैलते हैं, जिससे ज्यादा हवा अंदर जाती है. इससे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और कोशिकाएं तेजी से एक्टिव होती हैं.

2. खून को शुद्ध बनाता है

जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और खून साफ होता है. साफ खून ऑक्सीजन को तेजी से शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता है.

3. दिमाग को शांत करता है

ऑक्सीजन की कमी से दिमाग पर तनाव बढ़ता है. अनुलोम-विलोम दिमाग के न्यूरॉन्स को शांत करता है, जिससे चिंता, चिड़चिड़ापन और तनाव में कमी आती है.

4. इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है

अच्छा ऑक्सीजन लेवल शरीर की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है.

5. हार्ट हेल्थ के लिए वरदान

गहरी सांस लेने से दिल पर दबाव कम होता है. ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और धमनियां लचीली रहती हैं. इससे दिल को काम करने में आसानी होती है.

इसे कैसे करें?

किसी शांत जगह पर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें.

दाएं हाथ से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करें.

बाएं छिद्र से धीरे-धीरे सांस अंदर लें.

अब बाएं छिद्र को बंद कर दाएं छिद्र से सांस बाहर छोड़ें.

यही प्रक्रिया उलट क्रम में दोहराएं.

यह क्रम 5 मिनट तक करें.

ध्यान रखें, सांस जबरदस्ती नहीं लेनी है, धीरे-धीरे और लंबी लेनी है.

फैंसी जिम, महंगे सप्लीमेंट और ब्रीदिंग मशीन से पहले सिर्फ 5 मिनट का यह योग आजमाइए. यह न केवल आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा बल्कि मानसिक और शारीरिक ताकत को भी दोगुना कर देगा. कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस लंबी, फेफड़े मजबूत और शरीर पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हो गया है.

