मोदक खाना पसंद है? जानिए एक दिन में कितने मोदक खाने चाहिए, वरना बढ़ सकती है शुगर और वजन

Ganesh Chaturthi 2026: गणेशोत्सव में मोदक खाना परंपरा का हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा मोदक खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकती है, वजन बढ़ सकता है और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि एक दिन में कितने मोदक खाना सुरक्षित है और एक उकड़ी के मोदक में कितनी कैलोरी होती है, तो यहां एक्सपर्ट की सलाह जानिए.

महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दौरान कई लोग मिठाइयों और पारंपरिक व्यंजनों का खूब आनंद लेते हैं. हालांकि, खासकर अगर आपको मधुमेह है, तो अपने खान-पान पर ध्यान देना जरूरी है. त्योहार के व्यंजनों का आनंद लेते समय ज्यादा खाने, एसिडिटी, पेट फूलने या ब्लड शुगर बढ़ने से बचने के लिए कुछ आसान बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं.

मोदक की कैलोरी | एक दिन में कितने मोदक खाने चाहिए | ज्यादा मोदक खाने के नुकसान | डायबिटीज में मोदक

गणेशोत्सव परिवार के साथ समय बिताने, गणपति पंडालों में जाने और पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेने का खुशी का समय है. उकड़ी के नरम मोदक, लड्डू, पूरन पोली, करंजी और फरसाण जैसे व्यंजन इस त्योहार का अहम हिस्सा हैं. लेकिन एक दिन में कई जगहों पर जाना और कई निमंत्रण होने के कारण सामान्य से ज्यादा खाना आसानी से हो सकता है.

इसलिए अपने पसंदीदा त्योहार के व्यंजनों को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन भोजन की मात्रा नियंत्रित रखना और संतुलित आहार लेना जरूरी है. इससे त्योहार का आनंद लेने के बाद असहज महसूस नहीं होगा.

ज्यादा मात्रा में मिठाई खाने से ब्लड शुगर का स्तर बार-बार बढ़ सकता है, खासकर मधुमेह या इंसुलिन रेसिस्टेंस वाले लोगों में. ज्यादा चीनी और कैलोरी के कारण समय के साथ वजन बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं और फैटी लिवर का खतरा बढ़ सकता है. तले हुए और भारी व्यंजनों के साथ बहुत ज्यादा मिठाई खाने से एसिडिटी, पेट फूलना, सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है.

एक मोदक या कोई मिठाई खाने के बाद वहीं रुक जाएं. मीठा पसंद है या कोई मिठाई आपकी पसंदीदा है, इसलिए ज्यादा मिठाई खाना सही नहीं है.

एक उकड़ी के मोदक में कितनी कैलोरी होती हैं?

एक मध्यम आकार के उकड़ी के मोदक में लगभग 150–200 कैलोरी होती हैं.

अगर मोदक बड़ा है या उसमें गुड़, नारियल और घी ज्यादा है, तो कैलोरी की मात्रा 200 से अधिक हो सकती है.

उकड़ी का मोदक तला हुआ नहीं होता, इसलिए तले हुए मोदक की तुलना में यह अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प है.

3 मोदक = लगभग 450–600 कैलोरी

5 मोदक = लगभग 750–1,000 कैलोरी

ज्यादा मोदक खाने से शरीर पर क्या असर हो सकता है?

ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है.

गुड़ प्राकृतिक मिठास है, लेकिन यह शुगर-फ्री नहीं है.

ज्यादा मोदक खाने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट और चीनी की मात्रा बढ़ जाती है.

मधुमेह या प्री-डायबिटीज वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

वजन बढ़ने की संभावना हो सकती है.

पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

पेट फूल सकता है.

दिन में कितने मोदक खाना सुरक्षित है?

दिन में 1–2 मध्यम आकार के उकड़ी के मोदक खा सकते हैं.

अगर 3–4 मोदक खाने हैं, तो उस दिन दूसरी मिठाइयां खाने से बचें.

ज्यादा मात्रा में तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से बचें.

अगर आपको मधुमेह, मोटापा या अन्य मेटाबॉलिक समस्या है, तो कितने मोदक खाना सुरक्षित है, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लें.

गणेशोत्सव में स्वस्थ रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखें