27 हजार रुपये किलो का मोदक! नासिक में बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने से सजा प्रसाद

गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही हर तरफ गणपति बप्पा के जयकारे गूंजने लगते हैं. पंडालों की रौनक, ढोल-ताशों की धुन और बप्पा का पसंदीदा प्रसाद यानी मोदक, इस उत्सव की सबसे बड़ी पहचान हैं. हर घर और दुकान में अलग-अलग तरह के मोदक बनते हैं, कोई खोया मोदक पसंद करता है तो कोई उकडीचे मोदक. लेकिन महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया से लेकर बाजारों तक सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

नासिक की एक मशहूर मिठाई की दुकान ने इस बार बप्पा के स्वागत में एक ऐसा अनोखा मोदक तैयार किया है, जिसकी कीमत सुनकर ही आम आदमी की आंखे चौंक जाएं. इस खास मोदक की कीमत पूरे 27,000 रुपये प्रति किलो रखी गई है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मोदक में ऐसा क्या मिलाया गया है जो इसका भाव इतना ज्यादा है.

क्यों इतना महंगा है यह 'गोल्डन मोदक'?

नासिक की सागर स्वीट्स नामक दुकान ने इस बार 'स्वर्ण भस्म मोदक' पेश किया है. इसे देखने और खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. दुकानदार के मुताबिक इस मोदक को बेहद खास और प्रीमियम चीजों से तैयार किया गया है.

24 कैरेट सोने का वर्क: इस मोदक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर शुद्ध 24 कैरेट खाने योग्य सोने की परत (Gold Leaf) चढ़ाई गई है. यह सोने का वर्क इसे एकदम राजसी और चमकीला लुक देता है.

मेवों का शाही मिश्रण: इसे बनाने में साधारण मावे की जगह केवल प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है. इसमें बारीक पिस्ता, काजू, बादाम और अखरोट भरे गए हैं.

शुद्ध केसर की खुशबू: मोदक में मिठास और खुशबू के लिए असली कश्मीरी केसर और इलायची का उपयोग किया गया है. इसमें किसी भी तरह के मिलावटी रंग या कैमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है.

लिमिटेड एडिशन स्टॉक: दुकानदार का कहना है कि यह मोदक बहुत नाजुक और कीमती होते हैं, इसलिए इन्हें पहले से बहुत ज्यादा बनाकर नहीं रखा जाता. ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से आर्डर देकर भी इन्हें बनवा रहे हैं.

बप्पा के भोग के लिए लोग कर रहे हैं एडवांस बुकिंग

दुकान के मालिक का कहना है कि गणेशोत्सव के दौरान कई श्रद्धालु बप्पा को कुछ अनोखा और सबसे खास अर्पित करना चाहते हैं. भले ही इसकी कीमत 27 हजार रुपये किलो है, लेकिन कई संपन्न परिवार और गणपति मंडल 100 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 1-2 पीस का स्पेशल बॉक्स पैक करा रहे हैं.

दुकानदार ने यह भी बताया कि एक मोदक का वजन लगभग 30 से 40 ग्राम बैठता है. ऐसे में अगर कोई सिर्फ एक या दो मोदक का डिब्बा बप्पा को चढ़ाने के लिए लेना चाहता है, तो उसे 800 से 1200 रुपये के आसपास का खर्च आता है. लोग इसे अपने खास मेहमानों को गिफ्ट देने के लिए भी खरीद रहे हैं.

आम मोदक से कितना अलग है यह स्वाद?

पारंपरिक मोदक आमतौर पर चावल के आटे, ताजे नारियल और गुड़ से बनते हैं, जिनका स्वाद सादा और पारंपरिक होता है. दूसरी तरफ खोया मोदक दूध के मावे से तैयार किए जाते हैं. लेकिन इस सोने के मोदक का स्वाद किसी बेहद रिच ड्राई फ्रूट मिठाई जैसा होता है.

मुंह में जाते ही यह आसानी से घुल जाता है और सोने की परत की वजह से यह दिखने में किसी सोने के आभूषण जैसा नजर आता है. सोशल मीडिया पर भी लोग इसके वीडियो और तस्वीरें जमकर शेयर कर रहे हैं. कई लोग इसे देखकर हैरान हैं तो कुछ का कहना है कि बप्पा के प्रति भक्ति की कोई कीमत नहीं होती.

त्योहारों में क्यों बढ़ रहा है गोल्ड लीफ स्वीट्स का ट्रेंड?

पिछले कुछ सालों में भारत के बड़े-बड़े शहरों में खाने योग्य सोने और चांदी के वर्क वाली मिठाइयों का चलन तेजी से बढ़ा है. चाहे दिवाली हो या गणेश उत्सव, लोग खास मौकों पर कुछ अलग ट्राय करना पसंद करते हैं.

शुद्धता का भरोसा: खाने योग्य 24 कैरेट गोल्ड वर्क को स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है और यह पुरानी भारतीय राजशाही परंपरा की याद दिलाता है.

गिफ्टिंग का नया अंदाज: त्योहारों पर कॉरपोरेट गिफ्टिंग और रिश्तेदारों को कुछ नया देने के लिए यह एक स्टेटस सिंबल बन गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल: आज के दौर में जो चीज अनोखी दिखती है, वह तुरंत इंटरनेट पर छा जाती है. यही वजह है कि ऐसे मोदक देखने के लिए भी लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं.

भक्ति में भाव बड़ा होता है या कीमत?

बप्पा की भक्ति में सबसे बड़ी बात श्रद्धा की होती है. कोई सिर्फ दुर्वा और गुड़-नारियल का सादा मोदक चढ़ाकर भी भगवान गणेश को प्रसन्न कर लेता है, तो कोई अपनी हैसियत के हिसाब से 27 हजार रुपये किलो वाला मोदक भी खरीदता है. नासिक का यह गोल्डन मोदक इस समय त्योहार के बाजार में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है.

FAQ

गोल्डन मोदक की कीमत कितनी है?

नासिक में यह मोदक 27,000 रुपये प्रति किलो में बिक रहा है.

इसमें कौन-कौन सी चीजें डाली गई हैं?

24 कैरेट गोल्ड लीफ, ड्राई फ्रूट्स, केसर और इलायची.

एक मोदक की कीमत कितनी पड़ती है?

वजन के अनुसार लगभग 800 से 1200 रुपये तक.

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